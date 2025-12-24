2025年末狂歡夜 ATT4FUN一站到底迎跨年

快訊

跨年夜不必在餐酒館、夜店與煙火人潮間奔波，ATT 4 FUN 打造一站式跨年體驗，從微醺小酌、派對狂歡到欣賞台北101煙火倒數，一晚集滿年末最期待的跨年行程。

俯瞰101景色 捕捉跨年最美瞬間

今年跨年夜，想看台北101煙火？別錯過 ATT 4 FUN 的最佳觀賞位置！不論是 聖誕樹前還是 10F 公區，都能站在黃金視角俯瞰璀璨煙火，感受倒數的震撼瞬間。無論是親友聚會或情侶同歡，現場都能捕捉到跨年夜最美瞬間，享受一年中最特別的狂歡時光。

派對不間斷　ATT 4 FUN夜生活全線開火

想要熱鬧、想要微醺、又不想被拘束？ATT 4 FUN 精選多間人氣夜店，打造多元風格的跨年派對體驗。「叢林開始酒鬼超市 JUNGLE PLAY TAIPEI」，以叢林風格佈置結合派對音樂，營造自在放鬆的狂歡空間，現場提供多款酒精飲品與特色選擇，讓賓客在輕鬆氛圍中盡情享受跨年夜。搭配台北101最佳觀賞位置及多位知名歌手輪番演出，陪伴民眾一路嗨到倒數時刻。

此外，「世界百大夜店 AI NIGHT CLUB」也將舉辦跨年倒數派對，特別邀請荷蘭狂獸 DJ CLAESSENS 擔任 Special Guest，帶來震撼電音與頂尖舞曲，讓現場賓客沉浸在強勁音浪與視覺效果交織的電音體驗中。同時，WAVE CLUB Taipei 也舉辦 COUNTDOWN PARTY 2026，從夜晚一路延續至凌晨，以高能量電音節拍與震撼舞池，陪伴賓客迎接新年的第一刻，打造難忘的跨年狂歡夜。

白天咖啡夜晚派對　一站式跨年夜生活

ATT 4 FUN 酒吧街 集結多家風格鮮明的人氣品牌，從白天咖啡到夜晚酒吧，打造全天候的都會夜生活體驗。Landmark Café 白天為主題咖啡吧，夜晚轉換為 DJ 夜吧，成為人氣拍照熱點；追夢人 Tipsy 以台味復古霓虹燈營造派對氛圍；Tiki Xinyi 則以熱帶島嶼風格打造都會渡假感。

此外，小胖東北燒烤撸串 主打豪邁燒烤搭配啤酒，展現街邊大口吃喝的爽快感；Social Company 有趣人類社交局 白天為潮流咖啡，夜晚化身社交酒吧；WTNC 結合調酒與水煙，呈現複合式夜生活風貌；LA EATEAT 白天提供健康餐盒，夜晚化身宵夜靈魂，滿足日夜不同需求；CAMELIA XINYI 日夜轉換無酒精實驗室與花香酒吧；GTA 則以快節奏風格，展現年輕世代喜愛的自由與鬆弛感。

滿額抽獎活動 多款相機好禮等你帶回家！

ATT 4 FUN 在12月繽紛玩夜祭中推出第二波抽獎活動，凡於2025/12/25前當日累計消費滿$3,600即可參加抽獎，抽藍牙喇叭、半格菲林相機、富士instax mini Link 3 【超級瑪利歐套組】…等多項好禮，在享受購物與美食的同時，也有機會帶回滿滿幸運與驚喜。2026年1月也將推出經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》搶票活動，活動細節將同步於 ATT 4 FUN 官方粉專與現場公告，快來把好運帶回家，一起迎接嶄新的2026！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

跨年 派對 咖啡

