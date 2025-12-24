聽新聞
大江購物中心年度業績近70億感謝第一線 親送咖啡、抽獎感謝櫃哥櫃姐
百貨櫃哥櫃姐可說是品牌與商場對顧客的第一線窗口，大江購物中心今年業績亮眼，特別在今天舉辦專櫃人員感謝派對，是一場專為館內品牌店櫃人員量身打造的活動，也特別準備600杯星巴克咖啡，並加碼現金抽獎，感謝他們一整年來的辛苦。
大江購物中心今年館內大幅改裝近130家品牌，即時有改裝期，年度依然繳出近70億業績，較2024年成長5.6%，為感謝專櫃人員，今天特別舉辦感謝趴，由營運部門主管、樓管們親自送上熱咖啡，另加碼舉辦抽獎活動。另外，大江購物中心提供免收費汽、機車停車場，也是目前桃園市少數有提供員工接駁車的百貨業者，打造職場友善環境。
Global Mall環球購物中心今年以「耶誕圓夢計畫」為概念，首度與家扶基金會合作舉行公益行動，串聯Global Mall全台分店協力規劃，讓基金會孩子們感受耶誕歡樂氛圍。今年首度攜手家扶基金會合作舉行「耶誕公益餐會」，邀請超過175人出席，結合館內人氣餐飲品牌與樂園設施，讓基金會孩童開心過耶誕。
