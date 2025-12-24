歡聚乾杯更安心！帝亞吉歐攜手全台200間店家 掃碼抽百元乘車金

歲末尾牙、春酒、年節聚餐頻繁，正值台灣自年底起至農曆年前（12月至隔年2月）的酒駕高峰期，為鼓勵民眾理性飲酒並有效防制酒駕，全球知名烈酒領導企業帝亞吉歐 （DIAGEO）即日起推出「理性飲酒平安送DRINKiQ」活動，攜手全台200間合作店家，鼓勵民眾在歡慶之餘，提前規劃安全返家的方式。

本次「理性飲酒平安送DRINKiQ」活動，以消費者歡聚場域為出發點，號召200間餐飲通路共同響應，並透過線上互動遊戲抽出Uber乘車金，讓理性飲酒觀念自然融入最貼近民眾的社交情境中。凡前往活動網頁成為「帝家酒藏俱樂部」會員，掃描禁止酒駕警語符號啟動遊戲，就有機會抽中100元、50元、30元面額的Uber乘車金。

帝亞吉歐台灣公共事務部總監管懷揚表示：「帝亞吉歐長期致力於倡導理性飲酒，我們期望與各界攜手合作，鼓勵民眾在享受歡聚的同時，都能做出負責任的選擇，並以安全返家作為完美句點。我們也將持續透過消費者教育與 DRINKiQ 酒精知識平台推廣，讓大眾更全面地理解飲酒知識，並讓理性飲酒真正落實為日常習慣，共同形塑更正向的社交文化。」

帝亞吉歐長期致力於推動「理性飲酒」，並將其列為 ESG 永續計畫的核心倡議之一。除結合多元平台推廣DRINKiQ酒精知識外，也長期推行「台灣 Smashed Online 衝撞青春——防制青少年物質濫用校園推廣計畫」以及「Wrong Side of The Road 酒後心聲——酒駕防制互動式線上學習體驗計畫」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

