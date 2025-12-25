哆啦A夢熱潮持續延燒 高雄科工館瘋搶「這個」

12月是充滿幸福的月份，除了節慶多之外，《100%哆啦A夢&FRIENDS》高雄站也在高雄科工館如火如荼的開展了，隨著假期人潮不斷湧進，上個周末來自德國的頂級家用紙品品牌Tempo也在12米高的巨型哆啦A夢前廣場免費贈送哆啦A夢聯名紙手帕，超可愛的包裝吸引不少男女老少，本周六日將持續在現場發送，數量有限，送完為止，有興趣的民眾把握時間前往。

近年最大規模的哆啦A夢展覽這次來到高雄科工館，坐落在一樓戶外廣場的超巨型哆啦A夢就是最醒目的地標，每逢假日人潮聚集，除了搶拍這支高12米的哆啦A夢，現場還能免費領取Tempo帶來的哆啦A夢限量聯名的紙手帕，包含「哆啦A夢」及「哆啦美」一共兩款可愛包裝隨機贈送，號召南台灣粉絲把握機會前往領取。

Tempo是來自德國的高品質家用紙品品牌，1929年Tempo紙手帕的誕生，取代了需要花時間熨燙的傳統棉質紙手帕，以便利、衛生的優勢在歐洲掀起旋風，自於2022年進入台灣市場以來，其柔軟卻兼具強韌的頂級紙品成為台灣家庭愛用品牌。經典四層加厚紙手帕紙質柔軟厚實、濕水依然柔韌，擦臉擦嘴都舒適，使用時更不易留紙屑。超迷你的包裝很好攜帶，讓您隨時輕鬆保持衛生和優雅，更被網友比喻為「衛生紙界的LV」。

為歡迎哆啦A夢抵達高雄，現場將限量贈送與哆啦A夢聯名的Tempo無香四層迷你紙手帕和迷你裝清爽蘆薈濕式衛生紙，兩款都是超迷你好隨身攜帶的包裝，是通勤上班族和戶外活動愛好者不可或缺的實用好物。紙手帕和迷你濕式衛生紙不僅在包裝上印有超吸睛的哆啦A夢和哆啦美，紙手帕紙巾上還有哆啦A夢主題印花，非常可愛又療癒！限量四層紙手帕本周六日（12/27-12/28）於科工館1樓戶外或室內大廳發送，數量有限，送完為止。

由聯合數位文創主辦之《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》即日起在國立科學工藝博物館二樓特展廳舉行，本周六、日最後發放哆啦A夢聯名的限量款Tempo無香四層迷你紙手帕與濕式衛生紙，歡迎有興趣民眾把握時間前往。

