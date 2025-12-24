快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

超商清潔用品最強檔！DUSKIN 攜手吉伊卡哇 7-ELEVEN 助攻買氣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
DUSKIN年度最大檔優惠活動、於全台7-ELEVEN、康是美、聖德科斯展開。DUSKIN／提供
DUSKIN年度最大檔優惠活動、於全台7-ELEVEN、康是美、聖德科斯展開。DUSKIN／提供

日本清潔品牌DUSKIN樂清服務自12月11日起至2026年2月17日啟動年度最大優惠檔期，於全台7-ELEVEN門市全面展開促銷，包含門市貨架、預購及i划算多渠道同步上架17項熱銷商品，涵蓋掃除工具、洗衣精、清潔劑與消毒用品等，並祭出指定品項「買1送1」優惠，搶攻農曆年前清潔用品採購潮。

⭐2025總回顧

隨著民眾對居家環境品質與衛生防疫的意識持續增高，家用清潔產品市場規模逐年成長，其中又以農曆年前為清潔用品最大銷售潮。DUSKIN樂清預期，透過這次橫跨年末與春節的超商通路活動，並以更優惠的價格，一站購足所需的清潔主力商品，輕鬆迎接乾淨衛生的新年，預計將帶動DUSKIN樂清年度清潔用品業績成長至少二成。

為了吸引更多民眾購買，DUSKIN樂清首度與日本知名人氣角色「吉伊卡哇」合作，由於也是該肖像首次與家用清潔劑合作，雙方針對商品屬性及肖像特性，經過多次共同討論，特別挑選人氣角色-吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小桃鼠等明星肖像，應用在DUSKIN樂清明星清潔商品－「MAX！瞬效系列」(售價159元)-解垢(水垢清潔劑)、霉除(速效除霉劑)、浴潔(浴廁清潔劑)、亮廚(廚房清潔劑)共4款，透過強強聯手，來吸引女性族群以及吉伊卡哇粉絲，全方位商品能滿足家中清掃各項重點需求。此波限定商品數量有限，預期將成為年底最具話題性的清潔商品。

DUSKIN樂清表示，在業務市場中，產品與服務工項長期以來已是各大企業、連鎖品牌、五星飯店等指定首選，顯示具備專業、高效的實力，而在家庭及個人清潔用品市場，DUSKIN樂清的各種高效省力的清潔產品、舉凡清潔工具、淨水器、清潔劑、洗衣精、到消毒商品等全系列產品，已深入全民生活當中，根據7-ELEVEN銷售觀察，以抗菌菜瓜布最受歡迎，一年銷售就超過10萬個，而今年洗劑結構的瞬效系列(750g)洗劑成長最高，其中又以解垢水垢清潔劑、霉除速效除霉劑最受青睞，而高CP值的大容量4L高效系列也吸引到價格敏感度高、或是小吃店家就近至7-ELEVEN購買，客層多元。

DUSKIN樂清補充說明，除了全台7-ELEVEN的通路外，也針對不同通路的屬性與目標客群，精選明星商品，進駐在藥妝通路-康是美以及主打有機與健康訴求的連鎖品牌-聖德科斯進行販售。

以聖德科斯為例，由於其主要客群具備健康與環保意識，消費時更在乎注重環保及友善成分，與DUSKIN樂清品牌理念不謀而合，此從2024年底陸續導入商品，較受歡迎的結構為日本進口的抗菌菜瓜布、魔術抹布等，銷售量也較去年成長。

商品 吉伊卡哇 7-Eleven

延伸閱讀

家中5個超容易忽略清潔的小地方 善用技巧讓年末大掃除更輕鬆

都把洗衣槽拆解清洗了怎還有臭味？專家揭「真正元凶」和去除方法

「讓家裡物品增加」反而更乾淨整齊！她揭50歲後須調整的收納重點

下體搔癢以為小事…老翁「找妹妹」被勸退 醫一看驚呆：像動物方城市

相關新聞

歡聚乾杯更安心！帝亞吉歐攜手全台200間店家 掃碼抽百元乘車金

歲末尾牙、春酒、年節聚餐頻繁，正值台灣自年底起至農曆年前（12月至隔年2月）的酒駕高峰期，為鼓勵民眾理性飲酒並有效防制酒...

超商清潔用品最強檔！DUSKIN 攜手吉伊卡哇 7-ELEVEN 助攻買氣

日本清潔品牌DUSKIN樂清服務自12月11日起至2026年2月17日啟動年度最大優惠檔期，於全台7-ELEVEN門市全...

王齊麟、陳詩媛浪漫完婚大恭喜！Franck Muller相伴人生最甜新高峰

王齊麟與愛妻陳詩媛今年6月時便已經在各自社群貼出喜訊照片，日前更在上周末完成終身大事舉辦浪漫婚禮，婚禮上陳詩媛更宣布已有...

王品年菜公益認購開跑！999元助弱勢 抽武德宮純金財虎金幣

過年獻愛心也迎財運！王品集團再次攜手「1919食物銀行」推出公益年菜認購活動，即日起到2026年2月22日期間，可用每套...

DREAM PLAZA、裕隆城、LaLaport誰的討論度最高？全台近三年開幕商場TOP 10揭曉

近三年全台商場越開越多，從購物空間變成城市休閒據點。在商場多元時代，究竟哪些能成功吸引人潮、成為網路討論焦點？

日本藥妝店掃貨被算錯帳如何避免？日旅達人這樣建議

多數民眾到日本旅遊幾乎都會去藥妝店，有時是自己補貨，或親朋好友託買，由於可以退稅，加上現在日元匯率很低，幾乎是大採買、掃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。