王齊麟、陳詩媛浪漫完婚大恭喜！Franck Muller相伴人生最甜新高峰
王齊麟與愛妻陳詩媛今年6月時便已經在各自社群貼出喜訊照片，日前更在上周末完成終身大事舉辦浪漫婚禮，婚禮上陳詩媛更宣布已有身孕、喜上加喜，成為2025年娛樂、體育的甜美句點。
⭐2025總回顧
王齊麟與陳詩媛長跑多年，並在今年6月完成登記、12月完成婚禮，婚禮上除了王齊麟的「金牌拍檔」李洋證婚，等電梯時王齊麟一手提著手搖飲與愛妻高跟鞋，除了畫面成為「寵妻」鐵證，也展現出從容神情。
事實上，王齊麟與陳詩媛的婚禮造型也堪稱時尚金牌水準，其中陳詩媛選擇訂製婚紗搭配冠冕、宛如化身小公主，王齊麟則身穿義大利男裝品牌Kiton的成套西裝，同時兩人不約而同配戴上瑞士獨立製表品牌Franck Muller的酒桶型表款。
王齊麟手上是一只Vanguard Sfumato Slim玫瑰金鑽表，除了玫瑰金閃耀溫暖，並搭配漸層煙燻面盤（Sfumato），陳詩媛手上的Majestic 12女表則同樣鑲嵌鑽石，表殼、表圈中皆鑲嵌鑽石，搭配放射狀紋路與12點鐘方向醒目的阿拉伯數字12，同時兩人手表皆為圓潤修長的酒桶型，像是兩人的愛情長跑終於將時光釀成一款美酒，甜美動容。
