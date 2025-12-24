王品年菜公益認購開跑！999元助弱勢 抽武德宮純金財虎金幣

過年獻愛心也迎財運！王品集團再次攜手「1919食物銀行」推出公益年菜認購活動，即日起到2026年2月22日期間，可用每套999元認購內含5道經典年菜的「王品嚴選益起團圓宴」組合，支持全台弱勢家庭的年夜飯。購買即享1,000元購物金回饋，還可登錄發票抽獎試手氣，最大獎為北港武德宮的「財虎純金紀念金幣」組合(價值8,300元)，加持未來一年的滿滿財運。

王品集團公益年菜認購計畫邁入第2年，今年豪氣準備總價值超過600萬元的冷凍年菜，希望號召全民一同響應，送愛到全台弱勢家庭餐桌，讓更多家庭一起享受溫暖的圍爐時光。

首推「王品嚴選益起團圓宴」套組，內含XO醬蘿蔔糕、高麗菜豬肉水餃、香菇燉雞湯、桃木燻鴨胸、義式調味烤半雞5道美味年菜，愛心認購價999元，即日起到2026/2/22期間在全台7-11、「王品瘋美食購物網」都能暖心送愛。而王品為感謝消費者愛心，在「王品瘋美食購物網」認購此組合，凡買1組就贈1,000元購物金，買2組贈2,000元，買越多回饋越多。

除了做公益還能迎財運，「王品嚴選」團隊今年特別全體前往財神信仰的發源地「北港武德宮」，以豐盛年菜祭拜財神爺，為粉絲祈求好財運，並帶回多款武德宮文創品與粉絲分享。即日起到2026年2月8日期間，只要認購「王品嚴選」公益年菜組合，至「王品瘋美食購物網 LINE 官方帳號」登錄購買發票，即可參與抽獎，獎項包含武德宮天官賜福龍虎零錢包、好緣手鍊香灰款(香檳金+朱紅各一條)、黑虎聚財拍拍燈、聚寶枕組等多項文創好物，最大獎有機會獲得價值高達8,300元的武德宮「財虎純金紀念金幣+木盒」組合，經過武德宮香爐加持，帶來一整年的好兆頭。

