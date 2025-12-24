DREAM PLAZA、裕隆城、LaLaport誰的討論度最高？全台近三年開幕商場TOP 10揭曉

這幾年走在台灣的各大城市，你可能會發現一件事，商場不是在蓋，就是在準備開幕。從北到南，每隔一段時間就會有新建案亮相，彷彿正式宣告台灣已經全面進入「新商場時代」！

2026年更是熱鬧到不行，多座話題級新商場即將接連登場，像是台中人狂敲碗的D-ONE第一大天地，還有文青們期待度爆棚的青埔誠品生活，連還沒開幕的建築外觀都能在網路上引發熱烈討論。

現在的商場，早就不是「買東西的地方」而已。它們是城市的休息室、週末懶人模式的避風港、下雨時最方便的落腳處，也是最容易找到「生活感」與「人潮」交會的城市節點。想找地方放空？想吃點新的？想帶小孩放電？商場通通能滿足，商場正在重新定義都市人的休假方式。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點近三年開幕的商場中，找出討論度最高、最受期待的商場話題王。接下來就一起看看，你常逛的那一間，是不是也在榜上！

No.1 LaLaport 南港

翻攝FB／LaLaport 南港

開幕時間：2025年3月20日

台北首座大型區域型購物中心南港LaLaport，在開幕前便掀起高度關注。商場集結約300個品牌進駐，其中最受矚目的兩大亮點，分別是雙北最多影廳的威秀影城，以及官方授權的《哈利波特》周邊商品專賣店，這也是該品牌首度在日本以外設立的常設實體門市。

不過，開幕前後也出現幾起插曲，引發網友討論。2025年5月晚間，商場一度傳出停電狀況，台電隨後說明供電系統正常，經現場確認為用戶自備開關設備異常所致；此外，開幕前有網友注意到停車場標示汽車每小時收費200元，「天價停車費」一說迅速在網路上發酵。網友認為「看消費抵是怎麼抵，只停車它要收高正常」、「那邊交通超好的耶！搭大眾運輸就好啦」；儘管業者澄清該標示為配合停車場審查所設的臨時告示，實際費率與折抵方式仍待正式公告，但相關討論仍在開幕前快速擴散，意外推升了商場的話題度。

No.2 DREAM PLAZA｜統一時代百貨

翻攝FB／DREAM PLAZA

開幕時間：2025年7月25日

統一集團斥資超過10億元，打造全新百貨商場DREAM PLAZA，以「人文、時尚、夢想」為核心概念，集結數百間人氣品牌，從亮相起就備受矚目。

其中最引人注目的兩大亮點，一是位於六樓、全台規模最大的星巴克；另一個則是全台首家24小時營業的「博客來實體旗艦店」，它擁有超過3萬冊藏書，並與星巴克比鄰而居，讓書香與咖啡香在同一空間交會，成為夜貓族與文青族的新據點。網友分享「旗艦店的裝潢設計還是比較有特色」、「每個吧台有不同的設計感，真的很有不同魅力」、「複合式的人文氣質有加分效果」。

餐飲同樣是開幕焦點之一，除了饗賓集團新推出的自助餐品牌「URBAN PARADISE」、日本牛舌名店「東山炭燒牛舌」、馬辣集團新品牌「椒朋友」陸續到位，歐陸餐酒品牌「瑪黑餐酒」以及美式餐廳「LillA」也進駐其中，讓喜歡小酌的人多了新去處，這也讓DREAM PLAZA從一開幕就被視為話題十足的美食新聚點。

誠品生活提供

誠品生活提供

開幕時間：2023年9月28日

裕隆城全棟為地上7層、地下3層的複合式商業建築，總營業面積達3.3萬坪，其中最大亮點在於擁有亞洲最大的「誠品生活新店」，B1-4F商場進駐了逾260家品牌，涵蓋購物、餐飲、休閒娛樂、閱讀與豐富藝文體驗，佔地多達1.9萬坪。空間由三位跨領域專家建築師共同打造，以氣勢十足的圓拱梯廳為核心，搭配挑高30公尺、穿透5層樓的天井設計，走進場內就能感受到強烈的空間張力。

一樓迎賓大廳不定期更換藝術裝置，曾展出10公尺高、由知名藝術家黃本蕊創作的巨型兔子「太極尼尼」、與台灣藝術家陳普合作的「好奇咖咪CA ME」，以及攜手幾米團隊打造的「幾米〈月亮男孩〉」，都成為網友爭相拍照的打卡地標。

這樣的機能，也讓這裡成為新店少見、能一次滿足逛街與休閒需求的生活型商場，網友讚嘆「逛裕隆城的感覺舒適又新穎，空間寬敞明亮，設計充滿現代感」。

No.4 LaLaport 台中

翻攝官網／台灣三井

開幕時間：2023年5月16日

由日本三井集團經營的LaLaport，台灣首店選在台中登場，一開幕就話題十足。整體分為南、北兩館，集結約300家品牌，打造結合購物、餐飲與娛樂的超大型商場。南館主打大型店鋪，像是 LOPIA超市、UNIQLO、GU、MUJI無印良品等一次到齊；北館則以超過200家中小型、風格多元的日系品牌為主，並規劃日系料理美食街，吸引不少喜歡日式生活感的消費者。

不過，營運期間北館3樓的蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE無預警撤櫃，也意外掀起討論。該店開幕僅一年半，於2025年2月9日結束營業，讓不少消費者感到錯愕。LaLaport對此回應，結束營業主因為日本蔦屋與該代理商的代理權到期，後續將再另覓合適品牌進駐，網友感嘆「實體書店現存的幾乎都在縮編」。

No.5 誠品生活480

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

開幕時間：2024年3月23日

位於台中七期的「誠品生活480」，以「一座跨界創作的城市生活美學館」為概念，擁有B1至7樓共8層、7,500坪的廣闊空間。商場外觀採用簡潔的純白色大面積外牆，搭配一樓戶外廣場由景觀設計師吳書原打造的逾500坪綠帶映廊，展現出洗鍊簡約的風格，成為新一代的網美打卡點，網友分享「蠻喜歡誠品的動線及氛圍，跟其他百貨有非常明顯的市場區隔」、「誠品真的是一個非常適合閒暇時間來走走逛逛的好地方」。

五樓的誠品書店邀請空間設計師宋契德操刀，將窗景設計為「巨幅畫框」，讀者可在這裡沐浴陽光、享受閱讀；商場內也齊聚了超過百間質感品牌及多家大型主題餐廳，致力於打造一座跨界創作的城市生活美學館。

No.6 MITSUI OUTLET PARK 台南

翻攝官網／MITSUI OUTLET PARK

開幕時間：2022年2月25日

作為南台灣第一座日系Outlet，這座商場從籌備階段就備受矚目。地點緊鄰高鐵「台南站」與台鐵沙崙線「沙崙站」，出站幾乎就能直接進場開逛，對外地旅客與在地居民來說，交通便利度是一大加分亮點。

整體設計以「Gateway Park Tainan」為概念，外觀採用紅陶磚牆面，呼應台南府城的城市意象，戶外還設置象徵生命力的地標造型，讓建築本身就很有辨識度。走進館內，空間大量融入陽光、流水與綠意等元素，中央廣場設有挑高的天井，並結合四草綠色隧道的紅樹林意象，讓人即使在室內逛街，也能感受到接近戶外自然的放鬆氛圍，網友說「沙崙這邊原本很荒涼，因為有三井OUTLET的進駐變得越來越熱鬧」。

No.7 遠東 Garden City

遠東SOGO提供

遠東SOGO提供

開幕時間：2024年5月30日（分階段開放）

從大巨蛋一路延伸的「遠東Garden City」，由遠東SOGO團隊經營，主要承接賽事與演唱會帶來的大量人潮。許多民眾在進場前後，順路找地方吃飯、聊天或等待接送，也讓這個區域的商業需求與一般百貨有所不同。相較於強調品牌密度，商場在空間配置上更重視開放感與綠意，讓人潮能短暫停留，而不是匆匆進出。

商場自2024年起分階段開放，「食尚庭園」以半戶外街邊店型為主，引進24小時營業的酒吧與餐廳，成為不少人活動結束後的續攤選項；同年9月開放的「花園綠廊」，因大量植栽與明亮設計，被網友稱為全台最美地下街；2025年5月陸續開幕的影城棟「光之花園」，則引進NIKE STYLE全台首家新店型等品牌，吸引運動與潮流族群。不過，實際走訪後，有網友肯定空間開闊、逛起來不壓迫，但也有人指出室內動線較為複雜，容易在館內迷路。

No.8 誠品生活台南

誠品生活提供

誠品生活提供

開幕時間：2025年6月14日

這座位於台南新興園區街邊的獨棟建築，周邊鄰近安平港、奇美博物館與安平老街等知名景點，地點本身就具備串連觀光與日常生活的優勢。建築以有機綠建築打造，在尚未開幕前，就先抱回「TAC世界設計大獎商業概念獎」首獎。

走進這座6,000坪的空間，挑高10公尺的雙層書店氣勢磅礴，融合了府城傳統「埕」的文化概念，創造出既壯闊又具儀式感的閱讀空間。這裡不僅是南台灣書籍最齊全的據點，還有以「繪本公寓」為主題的南台灣最大誠品兒童館，讓親子共享書香時光。

從設計到內容，完美結合了文化、美學與生活，更有南台灣首間「誠品酒窖」與多家特色餐廳進駐，有網友分享「台南誠品生活真的讓人一走進去就整個放鬆模式自動開啟」、「美食餐廳雖然不像其他大百貨那麼多，但都很精緻獨特的風格」。

No.9 新光三越小北門店

新光三越提供

新光三越提供

開幕時間：2025年9月26日

睽違12年，新光三越再度插旗台南，小北門店一開幕就引起關注。全館引進超過200家品牌，其中包含60家台南獨家或首發品牌進駐，並迎來台南首間LOPIA超市。營運上也打破傳統百貨的時間框架，首創台南「微醺夜經濟」，導入多家餐酒館與酒吧型態餐廳，也重新定義台南的夜生活節奏。

試營運期間，人潮與車潮明顯湧入，加上周邊道路正進行工程，市府與警方隨即啟動交通應變措施；不過，警方一天內開出逾200張違停罰單的消息，也意外在網路上引發討論，反映出外界對小北門店開幕的高度關注；網友開玩笑表示「警察業績UP UP」、「200張在台南這個暖市，已經算是很大的業務量了」。

No.10 微風東岸

翻攝FB／微風東岸

開幕時間：2024年2月1日

基隆市政府於2018年將老舊的東岸廣場改造為多功能複合式商場，引進餐飲品牌，並與廟口夜市串聯成生活動線，逐步成為市區的重要節點。場域除了承接觀光人潮，也設有親子設施與頂樓公共空間，空中綠園與露天海景跑道，讓商場兼具商業與公共休憩功能；也因為定位特殊，後續在經營權更替時，相關討論迅速擴散。

在原經營團隊NET經營期滿後，市府重新招商，由微風集團接手經營，「微風東岸」因此成為微風集團首度跨出台北的據點；不過，進場同時也面臨產權爭議延燒！2025年1月，法院針對商場產權案宣判，認定1樓應由NET騰空歸還市府，但對於增建的2至4樓產權，則駁回NET的產權主張，對此網友認為「沒有正式合約就敢出資興建」、「這從頭到尾都是法律問題，NET本來就必敗」、「很同情NET，但真的是自己蠢，蓋錯地方」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年12月1日至2025年11月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查聚焦PTT、Dcard討論區，針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

