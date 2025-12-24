日本藥妝店掃貨被算錯帳如何避免？日旅達人這樣建議

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
很多民眾到日本旅遊，幾乎都會去藥妝店大採購。聯合報系資料照片
多數民眾到日本旅遊幾乎都會去藥妝店，有時是自己補貨，或親朋好友託買，由於可以退稅，加上現在日元匯率很低，幾乎是大採買、掃貨，買好買滿。買的品項多，金額也高，但不時傳出結帳金額被算錯，回到飯店甚至回台後才發現，心情很不美。如何避免，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專提出幾項建議，包括購物時就先自行分堆等。

林氏璧指出，避免算錯首先購物時就先自行分堆。在購物籃內就把同類型的商品放在一起。例如10條護唇膏，10盒合力他命放在一堆，結帳時方便心算數量，店員也比較不會刷錯。

第二，邊購物自己先估算總金額。林氏璧說，現在很多藥妝店會要湊1萬，3萬，5萬才會有更高的折扣。結帳前就先自己按計算機估算好了，心裡有個底，最後也不至於差太多。也建議先記下品項價錢。

最重要的是結帳時緊盯螢幕，林氏璧指出，日本藥妝店的結帳櫃檯通常會有一個面向客人的小螢幕，店員每刷過一項，螢幕就會顯示名稱，金額和數量的變化。如果明明只買5罐卻出現50罐，立刻和店員反應，就可以有效避免被多算錢的悲劇。

此外，現場立刻仔細看收據對帳。林氏璧指出，別回飯店才對帳，因為退稅商品會被密封（不可拆開），若回飯店發現錯了，店家可能會以「無法確認包裝內內容物」為由拒絕退款，請在店內現場就對帳完成。除了剛剛說的項目總數是否正確，另外就是價錢是否正確。如果買了實在太多難以細查，至少挑幾個高單價商品，確認價錢和數量是正確的。

如果發現算錯了該怎麼辦？林氏璧說，觀光鬧區的藥妝店通常都有會講中文的店員。就算幫你結帳的人不會說中文，還是可以看看可否找到會說中文的店員幫忙。如果語言實在不通，現在google translate滿厲害的，溝通應該也很容易。如果物品已經密封，應該還是可以請店員在監視器下拆開密封袋重新核對。這是你還在店內時才有的權利。

