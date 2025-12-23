台中新開幕！麵屋一燈「全單88折」、八色烤肉mini「點餐送海鮮煎餅」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麵屋一燈進駐MITSUI OUTLET PARK 台中港店，限定推出「山葵海老雞豚拉麵」。圖／麵屋一燈提供
麵屋一燈進駐MITSUI OUTLET PARK 台中港店，限定推出「山葵海老雞豚拉麵」。圖／麵屋一燈提供

來自韓國的「八色烤肉mini」將於12月24日正式進駐三井OUTLET PARK台中港，限時推出「點主餐送mini海鮮煎餅」、「白飯升級韓式紫米飯」、「點主餐送小菜兌換券」等一系列活動。東京拉麵「麵屋一燈」則於12月23日進駐MITSUI OUTLET PARK 台中港店，除推出限定款「山葵海老雞豚拉麵」，並可享「整單88折」優惠、消費套餐送雞湯桑小燈箱等不同優惠。

⭐2025總回顧

八色烤肉mini自2022年於台北101開設台灣首間門市，目前已在全台拓展至11間據點，迎接新年，率先於「台北101店」與「三井台中港店」首度推出期間限定「豪華鮮貝火烤雙主餐」，吃得到「釜山豪華鮮貝鍋」與「韓式秘醬烤牛排」，原價570元，優惠價498元。此外，凡點購任一火烤盤主餐，加價198元，即可將附餐例湯升級為「釜山豪華鮮貝鍋」（原價240元）。

為慶祝八色烤肉mini插旗三井OUTLET PARK台中港。12月24日至12月26日點購任一火烤雙主餐，即送「mini海鮮煎餅」，價值90元，每日限量50份；12月24日至12月29日，點購任一套餐，套餐白飯免費升級「韓式紫米飯」，數量有限，送完為止；12月24日至12月30日，到店消費任一主餐，即贈「韓式小菜兌換券」1張，價值50元，數量有限，送完為止。

來自東京的連鎖拉麵「麵屋一燈」，將於12月23日進駐MITSUI OUTLET PARK 台中港店。本次台中港店限定推出「山葵海老雞豚拉麵」，在經典雞豚拉麵中加入特選山葵，細膩展現山葵香氣，配上白蝦與淡菜，帶來鮮美的日式情調，每碗328元。

慶祝新店開幕，12月24日至1月2日期間，來店現場用餐即可享「整單88折」優惠；12月24日至12月25日，凡消費「聖誕雙人套餐」，並完成打卡任務，即可獲得「雞湯桑小燈箱」1個，數量有限，送完為止；1月3日至1月10日，凡於台中港店消費「山葵海老雞豚拉麵」，即可獲得「拉麵第二碗半價券」1張。

八色烤肉mini推出期間限定「豪華鮮貝火烤雙主餐」，吃得到「釜山豪華鮮貝鍋」與「韓式秘醬烤牛排」。圖／八色烤肉mini提供
八色烤肉mini推出期間限定「豪華鮮貝火烤雙主餐」，吃得到「釜山豪華鮮貝鍋」與「韓式秘醬烤牛排」。圖／八色烤肉mini提供
「八色烤肉mini」即將進駐三井OUTLET PARK台中港。圖／八色烤肉mini提供
「八色烤肉mini」即將進駐三井OUTLET PARK台中港。圖／八色烤肉mini提供

拉麵 山葵 套餐

延伸閱讀

單日7起事故！小心東北季風 車門變「迴力鏢」撞鄰車恐讓荷包失血

6碗只花200元！日本一蘭拉麵買1送5貼心優惠 點餐秘訣曝光

一年吃上600碗拉麵 44歲男靠六習慣「維持標準身材、健檢無紅字」

碳水爆發！日本人吃拉麵必配白飯 網紅曝「1吃法」老闆恐氣炸

相關新聞

2025臺灣工藝頒獎典禮聯合表揚 展現臺灣工藝多元能量

為展現臺灣工藝在當代生活中的多元樣貌與持續累積的創作能量，文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心今（23）日在國立臺灣藝術教...

運動與潮流的混血正夯 New Balance新鞋款都會、機能、千禧感一次集結

運動與潮流混血風格正夯，是因為滿足了同時追求舒適、功能性與時尚感的需求，提供了多功能性、易搭配性、獨特性與生活感，讓穿搭...

年節送禮新焦點 馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴上市、限量1,800瓶

為迎接品牌成立70週年，馬祖酒廠攜手總經銷泰山，延續「粹麴」系列精神，繼2023年推出東引頂級十年大麴後，2025年底再...

台中新開幕！麵屋一燈「全單88折」、八色烤肉mini「點餐送海鮮煎餅」

來自韓國的「八色烤肉mini」將於12月24日正式進駐三井OUTLET PARK台中港，限時推出「點主餐送mini海鮮煎...

跨年前先暖身！「玩具總動員＋台灣隱形英雄」台北101光雕展搶先看

台北101跨年光雕展搶先看，當中，除了「玩具總動員」30周年特別企劃，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一...

看101煙火配比薩吃到飽！必勝客歡樂吧「跨年煙火景觀席」12/30開搶

迎接跨年時刻，位於台北大巨蛋旁的「必勝客歡樂吧」已經完成翻新升級，並且將於12月30日開放預定跨年時段的「101煙火景觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。