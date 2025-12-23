台中新開幕！麵屋一燈「全單88折」、八色烤肉mini「點餐送海鮮煎餅」

來自韓國的「八色烤肉mini」將於12月24日正式進駐三井OUTLET PARK台中港，限時推出「點主餐送mini海鮮煎餅」、「白飯升級韓式紫米飯」、「點主餐送小菜兌換券」等一系列活動。東京拉麵「麵屋一燈」則於12月23日進駐MITSUI OUTLET PARK 台中港店，除推出限定款「山葵海老雞豚拉麵」，並可享「整單88折」優惠、消費套餐送雞湯桑小燈箱等不同優惠。

八色烤肉mini自2022年於台北101開設台灣首間門市，目前已在全台拓展至11間據點，迎接新年，率先於「台北101店」與「三井台中港店」首度推出期間限定「豪華鮮貝火烤雙主餐」，吃得到「釜山豪華鮮貝鍋」與「韓式秘醬烤牛排」，原價570元，優惠價498元。此外，凡點購任一火烤盤主餐，加價198元，即可將附餐例湯升級為「釜山豪華鮮貝鍋」（原價240元）。

為慶祝八色烤肉mini插旗三井OUTLET PARK台中港。12月24日至12月26日點購任一火烤雙主餐，即送「mini海鮮煎餅」，價值90元，每日限量50份；12月24日至12月29日，點購任一套餐，套餐白飯免費升級「韓式紫米飯」，數量有限，送完為止；12月24日至12月30日，到店消費任一主餐，即贈「韓式小菜兌換券」1張，價值50元，數量有限，送完為止。

來自東京的連鎖拉麵「麵屋一燈」，將於12月23日進駐MITSUI OUTLET PARK 台中港店。本次台中港店限定推出「山葵海老雞豚拉麵」，在經典雞豚拉麵中加入特選山葵，細膩展現山葵香氣，配上白蝦與淡菜，帶來鮮美的日式情調，每碗328元。

慶祝新店開幕，12月24日至1月2日期間，來店現場用餐即可享「整單88折」優惠；12月24日至12月25日，凡消費「聖誕雙人套餐」，並完成打卡任務，即可獲得「雞湯桑小燈箱」1個，數量有限，送完為止；1月3日至1月10日，凡於台中港店消費「山葵海老雞豚拉麵」，即可獲得「拉麵第二碗半價券」1張。 八色烤肉mini推出期間限定「豪華鮮貝火烤雙主餐」，吃得到「釜山豪華鮮貝鍋」與「韓式秘醬烤牛排」。圖／八色烤肉mini提供 「八色烤肉mini」即將進駐三井OUTLET PARK台中港。圖／八色烤肉mini提供

商品推薦