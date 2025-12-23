跨年前先暖身！「玩具總動員＋台灣隱形英雄」台北101光雕展搶先看
台北101跨年光雕展搶先看，當中，除了「玩具總動員」30周年特別企劃，還有「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以3分鐘光影向每一位在日常生活中默默付出的英雄致敬，將自2025年12月27日至2026年1月1日每晚6點起輪番登場，陪伴大家一路從歲末走向2026年。
⭐2025總回顧
今年亮點之一的迪士尼皮克斯經典動畫「玩具總動員」30周年特別企畫，「玩具總動員」主角群們將首度以光雕投影形式躍上台北101，展出期間每天都有角色亮相的驚喜。
12月27日將由熊抱哥領軍、帶上鴨霸與兔崽子還有叉奇，揭開倒數四天的序幕；12月28日登場的是受粉絲喜愛的三眼怪，再加上反差萌的抱抱龍，以及俏皮的火腿；12月29日由牧羊女登場，隨後是人氣角色胡迪和三頭羊（比莉、羊羊、嘎嘎）輪番亮相；12月30日則由經典的皮克斯球帶來亮眼開場、緊接著巴斯光年、翠絲及紅心，陪伴大家迎接跨年倒數前一夜。
最盛大的跨年夜12月31日，所有角色光雕投影將同時登場，並以「Are you ready for 2026」、「Farewell to 2025」點燃跨年氣氛的最高潮，在煙火綻放後，還會有驚喜彩蛋，卡蹦公爵將帥氣亮相，為2026帶來祝福。
「台灣隱形英雄」主題光雕秀，映照出的台灣隱形英雄包括深夜仍在工作的上班族、清晨整理城市街道的辛勤清潔員、守護全民安全的警消與醫護人員等，隨後帶出台灣英雄在世界舞台上的精彩表現，包括棒球、拔河、拳擊、游泳、電競等體育成就，展現台灣永不放棄的精神。最後，以AI科技與創新為主題，呈現台灣在智慧世代的重要角色。
