看101煙火配比薩吃到飽！必勝客歡樂吧「跨年煙火景觀席」12/30開搶
迎接跨年時刻，位於台北大巨蛋旁的「必勝客歡樂吧」已經完成翻新升級，並且將於12月30日開放預定跨年時段的「101煙火景觀席」。此外，還推出「生啤酒喝到飽」加價升級方案，並首度推出「經典費城起司牛肉比薩」，為賓客帶來更豐富的選擇。
為了迎接12月31日跨年夜，「必勝客歡樂吧」光復餐廳店推出「101煙火景觀席」，透過大面玻璃觀景窗，可一覽無遺台北101的璀璨煙火，享受視覺與味覺的雙重饗宴。全店共180席，煙火景觀座位席次有限，預計將於12月30日下午14:00開放現場訂位，當日晚餐時段每人599元，午餐時段每人529元。
陪伴台灣人超過35年的「必勝客歡樂吧」，以現代美式風格重新裝潢亮相，提供饕客更舒適、放鬆的用餐環境。迎接聖誕跨年聚餐人潮，店內全新推出「台灣啤酒生啤暢飲方案」，內用歡樂吧加價199元，即可享用生啤酒喝到飽。此外，必勝客私廚系列高人氣的「經典費城起司牛肉比薩」自即日起也首度限量進駐歡樂吧，未來除固定人氣料理外，也將不定期加入其他特殊口味比薩輪替，更添新鮮感。
