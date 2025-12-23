沒有藉口偷懶！一週體驗Apple Fitness+ 看著活動圓圈閉合簡直太療癒

Apple Fitness+正式在台灣上線滿一週，對於手邊擁有iPhone、Apple Watch，甚至已經入手最新AirPods Pro 3的健身愛好者來說，已經跟上這波運動風潮了嗎？

實際點開原本熟悉的「健身」App，可以發現底部已新增Fitness+標籤頁，點進去即可依照偏好的運動類別，選擇包括肌力訓練、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、踢拳及冥想等12種體能訓練，幾乎囊括所有常見、大家喜愛的運動項目。

預設畫面會主動秀出最新上線的課程，使用者可進一步依照教練、時間長短、音樂風格、使用器材、訓練部位或運動形式等篩選器進行精準挑選。每堂課程長度介於5至45分鐘，極具彈性的時間設定滿足了現代人不同生活節奏的需求。對於生活忙碌只能利用零碎時間，或是平時運動頻率不高的族群來說，短時間課程能有效降低心理壓力，更無負擔的開始課程；而進階使用者也能可透過自訂功能，規劃更完整的課程組合與每週鍛鍊計劃，或是將不同類型的短課程自由搭配，輕鬆達成每日運動目標。

有在運動的人都知道，音樂的搭配非常重要，而這正是Apple Fitness+的一大強項。擁有市面上最強大的音樂版權優勢，使用者除了可依照Hip-Hop、拉丁樂、80年代搖滾等風格篩選課程外，隨著台灣服務上線，平台也同步新增了韓語流行音樂類別，雖然目前搭配的課程偏少，但對於K-Pop愛好者來說仍具相當吸引力。若使用者同時訂閱了Apple Music，還能直接將課程歌單存入資料庫隨時聆聽。

在硬體整合體驗方面，雖然官方表示只需iPhone即可使用，但建議至少要搭配Apple Watch，才能在運動時同步看見心率、卡路里燃燒量等資訊，看著螢幕右上角的「活動圓圈」隨著運動強度慢慢閉合，這種即時視覺回饋帶來的驅動力，絕對能讓運動效果更好。

此外，AirPods也是使用Fitness+時的絕佳配件，特別是在進行「冥想」、「健走趣」或「跑步趣」這類仰賴聲音與音樂引導的課程，或是在沒辦法將聲音播放出來的時候，像是小孩好不容易睡著的空檔，或是清晨、深夜時段，透過耳機聆聽教練指令既清晰又不擾人。若空間、設備允許，也很推薦利用Apple TV在大螢幕上播放課程，更能沉浸於4K畫質與精心設計的攝影棚燈光氛圍中。

實際體驗課程之後，覺得整體節奏普遍偏快，不管是教練語速還是動作變化的速度，再加上目前的教練都是使用英文授課（另提供西班牙文、德文等語音配音），比較適合已經有基本鍛鍊經驗的使用者，才能無論是否完全聽懂教練的語音指示，只要看著螢幕動作就能跟上節奏。器材準備方面門檻則不高，僅需空出至少一個瑜伽墊的空間，另建議準備2組不同重量的啞鈴，幾乎就能應付絕大多數的課程需求。

整體而言，Apple Fitness+憑藉其多元課程與強大的生態系整合優勢，非常推薦給想要維持運動習慣的iPhone用戶使用，不管是在家鍛鍊，或是帶著去健身房搭配跑步機、健身車、划船機使用都超方便。所有的運動紀錄也會無縫整合在健身App摘要頁面中，方便隨時查看。

訂閱費用每月150元或每年1,190元的價格真的非常超值，還可支援與最多5位家庭成員共享。如果不確定是否適應，目前提供1個月免費試用，甚至有無需訂閱的免費單集內容可供嚐鮮。Apple Fitness+讓你沒有偷懶藉口，現在拿起手機就能隨時開練。 提供豐富的體能訓練課程，還有「健走趣」、「跑步趣」等讓名人、教練跟你一起鍛鍊的有趣課程。記者黃筱晴／攝影 可依照喜好篩選喜愛的課程，搭配的歌單也可以在Apple Music中繼續聆聽。記者黃筱晴／攝影 可透過自訂功能，規劃更完整的課程組合與每週鍛鍊計劃。記者黃筱晴／攝影

