有行旅／隨川端康成筆下 邂逅文學溫泉

聯合報／ 本報訊

跟著文學翻譯家陳蕙慧，走進川端康成「雪國」世界，旅人將搭乘ＪＲ上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住川端康成屢訪湯澤所住的「高半飯店」，走訪川端康成雪國足跡，還安排入住獲得日本優良設計大賞「里山十帖」二連泊，並造訪越後妻有大地藝術祭核心據點「里山現代美術館MonET 」。

2025總回顧

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」五天四夜旅程，明年一月十九日至一月廿三日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3905，或瀏覽有行旅官網

