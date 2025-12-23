搶攻年節送禮商機 黑沃咖啡「藝駿風華」新春禮盒登場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
黑沃咖啡創辦人林佩霓說，濾掛包設計融合兩款奔馳駿馬與兩款靜立駿馬，各有寓意。記者宋健生／攝影
黑沃咖啡創辦人林佩霓說，濾掛包設計融合兩款奔馳駿馬與兩款靜立駿馬，各有寓意。記者宋健生／攝影

搶攻年節送禮商機！台灣精品咖啡連鎖品牌「HWC黑沃咖啡」，23日宣布推出2026年度新春限定作品—「藝駿風華」藝伎新春禮盒。本次新春禮盒以頂級藝伎咖啡為核心，融合中華傳統文化意涵與現代精品設計語彙，為消費者與企業客戶打造兼具風味深度與祝福寓意的新春贈禮選擇。

即日起至2026年1月18日推出早鳥優惠，原價900元，優惠價770元。

黑沃咖啡創辦人林佩霓每年親自深入全球主要咖啡產區，與莊園主建立長期且穩定的合作關係，透過實地考察、杯測評鑑與風味篩選，嚴選最能展現產區風土特色、且符合當年度最佳狀態的精品咖啡豆。

這份對品質與細節的高度要求，確保每一款黑沃咖啡作品，皆能在風味表現、穩定度與故事性上，完整呈現精品咖啡的價值。

2026年「藝駿風華」新春禮盒，正是黑沃咖啡多年來職人精神的集大成之作。禮盒囊括來自衣索比亞、巴拿馬、肯亞、盧安達、秘魯等五大產區的藝伎咖啡，讓消費者在新春期間，即可透過一盒咖啡，展開一場橫跨世界的精品風味旅程。

「藝駿風華」新春禮盒以「馬」作為年度設計主題，象徵奔馳向前的動能，也寓意沉穩內斂的力量。禮盒內含16包頂級藝伎咖啡濾掛，四款風味分別對應四種傳統年節的花卉，傳遞吉祥、富貴、堅強、高雅的新春祝福。

濾掛包設計融合了兩款奔馳駿馬與兩款靜立駿馬，象徵「點燃新年朝氣」與「沉澱內心安定」的雙重寓意；此外，黑沃咖啡創意團隊特別於豆子資訊卡背面設計精緻春聯，讓消費者在品嚐咖啡的同時，也能將祝福留存、延續年節情感。

黑沃咖啡的品質與專業，亦深受國際企業肯定。全球知名企業台灣理光（Ricoh），今年特別選擇黑沃咖啡旗艦精品「黑藝伎」作為企業專屬禮贈方案。

台灣理光以其嚴謹的品質管理與品牌形象享譽國際，並於2025年入選《TIME》雜誌「世界最佳企業名單」。此次合作，不僅展現台灣理光對黑沃咖啡專業實力的高度信賴，也進一步凸顯黑藝伎在高端企業贈禮市場中的稀有性、象徵性與高價值定位。

除了企業禮贈市場外，黑沃咖啡亦持續拓展跨界合作深度。近期攜手三菱汽車(MITSUBISHI MOTORS)，為全新跨界休旅車款XFORCE打造專屬客製咖啡包「啡凡旅程」，作為消費者乘車禮。

這款專屬咖啡包，特別選用精品級咖啡豆，並以「開啟非凡旅程」為設計理念，象徵每一趟駕駛都是一場精彩冒險。

林佩霓表示，黑沃咖啡長期深耕企業客製化市場，提供從產品選配、包裝設計到大量訂購一站式專業服務，協助企業以精品咖啡作為溝通媒介，傳遞品牌精神、情感溫度與生活美學。

她強調，「藝駿風華」藝伎新春禮盒，不僅是一份節慶贈禮，更是一種能代表企業品味與價值主張的精品選擇。

HWC黑沃咖啡宣布推出2026年新春限定「藝駿風華」藝伎新春禮盒。記者宋健生／攝影
HWC黑沃咖啡宣布推出2026年新春限定「藝駿風華」藝伎新春禮盒。記者宋健生／攝影

