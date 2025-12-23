迎接嶄新燦爛的一年！卡地亞經典美學刻畫珍貴時光

在歲末歡慶的聚會中，卡地亞（Cartier）的珠寶腕表，凝聚深厚的珠寶造詣與製表工藝，無疑是最耀眼的焦點。這些薈萃裝飾藝術與時計工藝的「晚宴表」，不僅是見證珍貴時光的優雅傑作，也為即將到來的全新一年揭開動人序章。

Baignoire腕表源自1912年的經典設計，因其獨特的橢圓形表殼而名，簡約設計與優雅的比例，是卡地亞風格的完美風範。三年前，Baignoire進一步延伸出手環款式，優美的立體弧形手環與圓拱形表殼點綴璀璨鑽石，襯托點綴羅馬數字時標的銀色粒紋表盤。雞尾酒晚宴款更結合經典鑽石鍊帶設計，以流暢柔韌的兩排平行鑽石纏繞手腕，不僅是卡地亞的代表作，更是品牌工匠精湛珠寶工藝的絕佳印證。

卡地亞也將極為精湛的鑽石鑲嵌工藝，運用在兩款卡地亞標誌腕表作品上。卡地亞的美式坦克Tank Américaine腕表，以簡潔線條勾勒精巧比例，擁有渾然融為一體的表鍊與表殼，鋪鑲滿鑽的款式將之昇華為迷你晚宴珠寶。全鑲鑽款的Panthère de Cartier美洲豹腕表，保有柔軟服貼的靈動表練，與表殼同樣鋪鑲滿鑽，明亮奪目的光彩完美彰顯其與生俱來的野性魅力。

作為腕表造型大師，卡地亞的腕表造型向來從圓形出發、打破常規。一系列尺寸纖巧的造型珠寶腕表，擁有貼合手腕曲線的迷人魅力；第一款鑲鑽腕表重新演繹品牌傳統的長方形表殼，以長方形切割鑽石與圓形明亮式切割鑽石交織表鍊，巧玩幾何美學；第二款作品承襲品牌經典的裝飾藝術風格，八邊形表殼搭配方形表盤，搭配由一排幾何圖案組成的柔軟表鍊，祖母綠與縞瑪瑙組合成品牌標誌性的黑綠配色，賦予作品深邃立體感與現代精緻氣息。 高級珠寶晚宴表，18K鍍銠白金表殼及表鍊鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供 Baignoire腕表小型款，18K鍍銠白金表殼及手環鑲嵌鑽石，262萬元。圖／卡地亞提供 模特兒配戴高級珠寶晚宴表，18K鍍銠白金表殼及表鍊鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供 Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款，18K鍍銠白金表殼和表鍊鑲嵌鑽石，449萬元。圖／卡地亞提供 各種不同造型的高級珠寶晚宴表，價格店洽。圖／卡地亞提供 Baignoire珠寶腕表迷你款，18K白金表殼及表鍊鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供 高級珠寶晚宴表，18K白金鑲嵌鑽石、祖母綠、縞瑪瑙，價格店洽。圖／卡地亞提供 Tank Américaine腕表小型款，18K白金表殼與表鏈鑲嵌鑽石，168萬元。圖／卡地亞提供 Baignoire腕表小型款，18K鍍銠白金表殼及手環鑲嵌鑽石，262萬元。圖／卡地亞提供 模特兒配戴Baignoire腕表小型款，18K鍍銠白金表殼及手環鑲嵌鑽石，262萬元。圖／卡地亞提供 模特兒配戴Tank Américaine腕表小型款，18K白金表殼與表鏈鑲嵌鑽石，168萬元。圖／卡地亞提供 LOVE18K白金鑲鑽戒指；Tank Américaine腕表小型款，18K白金表殼與表鏈鑲嵌鑽石，168萬元。圖／卡地亞提供 模特兒配戴高級珠寶晚宴表，18K白金鑲嵌鑽石、祖母綠、縞瑪瑙，價格店洽。圖／卡地亞提供 模特兒配戴Panthère de Cartier美洲豹腕表中型款，18K鍍銠白金表殼和表鍊鑲嵌鑽石，449萬元。圖／卡地亞提供

