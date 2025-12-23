桃機公司迎耶誕節 攜手駐站單位打造節日氛圍

快訊

中央社／ 桃園機場23日電

耶誕節將屆，桃園國際機場股份有限公司、航空公司及免稅商店共同裝飾桃機，以冰雪、森林與音樂等元素為設計靈感，運用藍白雪景、聖誕紅綠金等經典色調營造溫馨節慶氛圍。

桃機公司今天表示，12月中旬到2026年1月初，機場公司在第1、2及3航廈北廊廳推出系列耶誕主題布置，為呈現協調一致視覺效果，機場公司「景觀暨環境美學審查小組」攜手航空公司、免稅店業者及各駐站單位共同打造耶誕布置，為旅客打造溫馨節日時光。

機場公司說，機場公司在試營運中第3航廈北廊廳D15區設4.2公尺高耶誕樹裝置藝術，以金色球飾、璀璨燈光與鮮紅花束妝點，印有TPE Wishes You a NiceTrip祝福字樣，象徵對啟程旅客的美好期許。

第2航廈結合冰雪耶誕與森林音樂元素，3樓出發層大廳服務台以藍白雪景背景搭配耶誕樹、雪人及Merry Christmas字樣，花台由森林精靈化身音樂家，演奏回收樹木製成樂器，融入露營、旅行與飛機等元素，傳達「從這裡啟程，把歡樂帶向世界」意涵；1樓接機大廳木質牆面以耶誕老人、雪人及雪花裝飾，讓旅客感受濃厚節慶暖意與幸福氛圍。

機場公司說，第1航廈12號報到櫃台旁設2公尺高木質光雕耶誕樹，搭配暖白燈串、雪花與藍銀飾球，呈現簡約北歐風格，更設置印有Taoyuan Airport MerryChristmas字樣大型耶誕花圈，航廈美食街、服務台及透明電梯等角落多元裝飾，讓旅客在桃機各角落都能感受濃厚節慶氛圍與驚喜。

免稅商店昇恆昌股份有限公司說，公司在管制區內以紅色、金色及綠色元素進行耶誕裝飾，更打造2棵結合科技、以台灣工廠為意象的「台味互動耶誕樹」，其中2航廈護照查驗出口耶誕樹高近7公尺，穿梭在耶誕樹生產線上的小精靈們繫上「茄芷袋」腰包，或抱著傳統市場蔬果箱，充滿台味特色，掃描耶誕樹上QR Code，還有專屬特效框，吸引旅客搶拍互動。

中華航空股份有限公司表示，公司在園區總部打造高13.8公尺巨型耶誕樹，搭配絢麗燈飾與悠揚樂音點亮冬夜，期盼為員工與旅客營造濃厚節慶氛圍，希望這顆園區史上最大耶誕樹成為員工共同節慶記憶，更歡迎民眾搭機場捷運到園區與耶誕樹拍照打卡留念，為冬日增添溫暖色彩，增添耶誕節美好回憶。

