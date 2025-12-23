快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄翰品酒店攜手明星花露水，打造全台首座「有香味的聖誕樹」。記者林政鋒／攝影
高雄翰品酒店攜手明星花露水，打造全台首座「有香味的聖誕樹」。記者林政鋒／攝影

高雄翰品酒店攜手「明星花露水」跨界合作，23日正式啟動「香傳120年」系列活動，打造全台第一棵有味道的聖誕樹，展現差異化競爭優勢。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，一個世紀前的平安夜，明星花露水曾於高樓撒下花露水，創造了史上第一個有香味的聖誕節。這段浪漫傳奇今年於高雄翰品酒店重現，融入旅宿體驗。

明星花露水董事長許清風指出，即將邁向120年的經典品牌「明星花露水」，不只是陪伴無數家庭成長的生活記憶，更是台灣香氛文化的重要象徵，今年特別攜手高雄翰品酒店共同打造全台第一棵「有味道的聖誕樹」，以視覺與嗅覺喚醒港都城市的幸福感，更藉此讓大眾走出對明星花露水的經典款味覺記憶，更廣大的聞到調和出3款擴香味道：「茉綠茶韻」、「秘魯聖木」、「璀璨時光」、以及「森林深處•擁抱」和「極光之境•神秘」2款擴香蠟燭，讓大眾隨時以香氣切換心情，交織轉換時空夢境。

即日起至2026年1月4日止，飯店一樓特別展出明星花露水珍貴的蒐藏物件，以及利用AI技術將明星花露水老照片還原重現的歷史影片和品牌全新開發的各款香氣，邀請民眾在熟悉與驚喜間重新認識這份經典。為了讓香氣成為情感的載體，活動期間更特別推出「把你的思念寄給遠方的朋友」企劃活動。民眾可於一樓現場拿取紀念明信片，寫下祝福後噴上喜愛的香味、蓋上明星專屬戳記並投入郵筒，主辦單位將於活動結束後統一寄出，讓一封帶著香氣的思念，跨越距離送達心中所想。

此外，現場也設置充滿聖誕氛圍的蟹寄生花環拍照區，邀請情侶、家人與朋友在花環下留下「Kiss Moment」，只要於活動期間2025年12月23日至2026年1月4日來到高雄翰品酒店拍照上傳個人社群並標註 #明星花露水 #翰品酒店，即可獲得明星花露水玲瓏瓶乙份，限量100名，送完為止。明星花露水邀請所有人走進一場屬於城市、屬於記憶、也屬於未來的聖誕香氛旅程。

高雄翰品酒店攜手明星花露水，打造全台首座「有香味的聖誕樹」。圖／高雄翰品提供
高雄翰品酒店攜手明星花露水，打造全台首座「有香味的聖誕樹」。圖／高雄翰品提供

