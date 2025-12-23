運動與潮流的混血正夯 New Balance新鞋款都會、機能、千禧感一次集結

運動與潮流混血風格正夯，是因為滿足了同時追求舒適、功能性與時尚感的需求，提供了多功能性、易搭配性、獨特性與生活感，讓穿搭展現隨性的時髦。迎接2026年，New Balance推出一系列乘載潮流基因的個性鞋履，呈現「風格與機能」的注目新品，New Balance也攜手二手選物店OPMM，自12月24日1月5日限時展出系列鞋款。

New Balance全新鞋履陣容，重新解構品牌經典，涵蓋機能、都會到千禧概念。都會潮流代表1906Loafer迎來全新5款配色，大玩色彩與異材質，如亮面漆皮鞋面搭配鱷魚皮紋理壓印，模糊正裝與運動界線，注入都會摩登風格。

MT100靈感源自Minimus Trail 10越野跑鞋，兼具輕盈腳感與戶外機能特性。輕量化的赤足設計結合俐落外型，讓舒適腳感與時尚感並行，是日常實穿又好搭的鞋履單品。

延續Y2K美學的ABZORB 2000系列，以2000年代跑鞋為靈感起點，重新詮釋後揉合復古語彙與科技感，勾勒出潮流輪廓。鞋身運用無接縫解構線條，將千禧世代的經典元素與當代極簡設計融合。ABZORB中底以吸震與穩定表現著稱，ABZORB 2000鞋款採用透氣網布鞋面，並以動感的中底線條強化視覺層次，整體輪廓更顯摩登。

MT100輕量化的赤足設計結合俐落外型，讓舒適腳感與時尚感並行。圖／New Balance提供 New Balance攜手二手選物店OPMM，自12月24日1月5日限時展出系列新品鞋款。圖／New Balance提供 1906Loafer大玩色彩與異材質，模糊正裝與運動界線，注入都會摩登風格。圖／New Balance提供 MT100輕量化的赤足設計結合俐落外型，讓舒適腳感與時尚造型並行。圖／New Balance提供 ABZORB 2000系列，重新詮釋後揉合復古語彙與科技感，勾勒出潮流輪廓。圖／New Balance提供

