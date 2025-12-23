Yahoo購物深化點數生態圈 2026年起消費即累積OPENPOINT

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Yahoo購物23日公布，2026年1月1日起，於Yahoo購物中心平台完成uniopen會員帳號綁定，消費即可享0.33% OPENPOINT回饋。統一／提供
Yahoo購物23日公布，2026年1月1日起，於Yahoo購物中心平台完成uniopen會員帳號綁定，消費即可享0.33% OPENPOINT回饋。統一／提供

統一（1216）與Yahoo合資電商事業後，Yahoo購物持續深化與OPENPOINT點數生態圈合作，今年5月開放會員綁定與點數折抵後，Yahoo購物23日公布，2026年1月1日起，於Yahoo購物中心平台完成uniopen會員帳號綁定，消費即可享0.33% OPENPOINT回饋，能跨通路、跨品牌靈活運用點數至統一集團旗下各大生活通路，讓點數從「可用」升級為「可累、可折、可跨場景使用」，進一步擴大折抵彈性。

統一集團投資逾1億美元，在2024年底完成對Yahoo台灣電子商務業務策略合資，持有新公司80%股權、取得主導權，規劃以統一的線下通路與數據，與Yahoo線上電商平台，打造全通路零售生態圈。今年以來Yahoo購物持續深化與統一集團uniopen會員生活圈合作，從商品導入、通路資源與會員權益共享全面布局，建構跨平台點數經濟新模式。

Yahoo購物表示，此次進一步開放「消費即可累積OPENPOINT」，建立在既有點數折抵成效之上，讓點數從單向使用升級為可持續累積、循環運用的回饋模式。根據平台觀察，除既有「購衷心」VVIP制度穩固高黏著會員外，自今年5月開放會員綁定並導入OPENPOINT折抵以來，綁定會員中已有超過六成實際產生消費行為，其中逾四成於結帳時使用點數折抵，整體客單價亦高於全站約三成。進一步觀察發現，實際消費的綁定會員中，購衷心會員占比達五成，帶動平台高單價商品與票券類交易成長，顯示點數不僅具備回饋功能，也逐步影響會員消費決策、推動平台交易成長。

同時，Yahoo拍賣同步推出「新賣家入厝大吉」活動，從免成交手續費、曝光資源到廣告回饋全面加碼，為新賣家祭出利多方案，以實質優惠支持新賣家進場。在市場結構變化與其他平台手續費調整壓力下，Yahoo拍賣近期觀察到，平台賣家動能持續回溫，全新刊登賣家數月成長超過一成。透過降低進場門檻並提供實質資源支持，Yahoo拍賣持續吸引多元型態賣家進駐，強化平台商品豐富度與交易活絡度，為拍賣生態注入新動能。

