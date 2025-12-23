2025臺灣工藝頒獎典禮聯合表揚 展現臺灣工藝多元能量

為展現臺灣工藝在當代生活中的多元樣貌與持續累積的創作能量，文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心今（23）日在國立臺灣藝術教育館舉行「2025臺灣工藝頒獎典禮」，典禮整合「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」及「國家工藝成就獎」2競獎1認證，透過聯合頒獎形式，完整呈現臺灣工藝從創作實踐、生活應用到世代傳承的整體發展成果。

文化部次長王時思出席典禮時表示，「工藝是從人類面對自然開始，透過雙手創作，將自然原料轉化為生活的物件，所以工藝不僅展現器物之美、手工創意、人與自然互動，更乘載著人類生活的歷史，以及人類與在地社會、生活連結的文化內涵。」而為了展現工藝對於文化的重要性，文化部於今年依《紀念日及節日實施條例》正式訂定每年6月5日為「工藝節」。

王時思也說，今日同時頒發「國家工藝成就獎」、「臺灣工藝獎」、「臺灣綠工藝認證」，致敬工藝大師，並將工藝的當代性、創新性、經典擴散與生活結合，也藉由綠工藝認證，展現工藝的未來性。並強調，「工藝不是屬於任何一個個人，也不是任何的私有物，工藝的特殊在於它是一個社會群體結晶、歷史及文化的沉澱與累積」。

工藝中心主任陳殿禮則表示，工藝中心近年以「活工藝‧工藝活」為核心理念，持續推動「工藝70+1」行動，並提出「漫活 SLOHAS_是樂活事」的生活主張，是在地思維結合慢活（SLOW）與樂活（LOHAS）的理念，形塑一種可被實踐的工藝生活型態，強調簡單、原創、美學、健康與永續並行，讓工藝不僅是技術展現，更成為融入日常、貼近生活的文化選擇。

「臺灣工藝獎」聚焦當代工藝創作與設計能量，透過競賽機制鼓勵創作者在材料運用、技法轉化與形式上的突破，並以「協作獎」作為支持環節，表揚長期扶植、推動與陪伴創作者的個人、團體或事件。

本屆共277件作品參賽，最終遴選出53件「創作獎」作品及2件「協作獎」案例，其中「工藝美術組」與「工藝設計組」一等獎分別為紅琉璃有限公司的作品〈山岳琉韻〉及謝承達的〈方圓之間〉獲得肯定，前者以臺灣百岳為靈感，展現琉璃燒製技法的藝術張力，後者則融合傳統塑革工藝與當代設計思維，呈現皮革工藝於當代語境中的創新可能。

「協作獎」則由五穀文化村「苗栗陶推廣平台與世代傳承實踐」及臺灣STU設計師協會「高雄燕巢‧橫山共創基地」獲選，兩者皆透過場域經營與教育推廣，凝聚在地能量，實踐工藝共創與永續傳承的核心價值。此外，「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」則以「綠活工藝‧良品美器」為核心，選出兼具美感、實用性與永續理念的生活工藝選品，讓工藝走入穿搭、飲食、居家與日常使用情境。

另外，被視為臺灣工藝界最高榮譽的「國家工藝成就獎」，今年得主許朝宗藝師，除長期投入陶瓷工藝創作，在「技」與「藝」之間持續精進，創作表現屢獲重要獎項肯定，更於教育與推廣等層面的積極投入，充分展現工藝師的工藝文化傳承與社會關懷的深厚責任感。 工藝中心主任陳殿禮（中）頒贈臺灣工藝創作獎一等獎予兩位得獎者紅琉璃有限公司（左）與謝承達（右）。圖/文化部提供 2025臺灣工藝頒獎典禮登場，2競獎1認證聯合表揚，展現臺灣工藝多元能量，現場貴賓大合影留念。圖/文化部提供 「臺灣綠工藝Taiwan_Green_Craft」獲認證廠商及工藝中心主任陳殿禮（中）合影，獲認證廠商以「綠活工藝‧良品美器」為核心，選出兼具美感、實用性與永續理念的生活工藝選品。圖/文化部提供 臺灣協作獎評審委員周奕成（中）頒贈臺灣工藝獎「協作獎」予得獎者五穀文化村代表徐漢城（左）及臺灣STU設計師協會代表盧圓華（右）。圖/文化部提供

商品推薦