年節送禮新焦點 馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴上市、限量1,800瓶
為迎接品牌成立70週年，馬祖酒廠攜手總經銷泰山，延續「粹麴」系列精神，繼2023年推出東引頂級十年大麴後，2025年底再度推出雙週年紀念版本「2025年粹麴典藏之作」，以坑道窖藏十年的大麴白酒為核心，全台限量僅1,800瓶。
⭐2025總回顧
這款「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」嚴選優質高粱，遵循傳統大麴古法釀造，並於東引海島花崗岩坑道中靜置熟成超過十年，讓酒體在穩定環境中自然轉化。酒香以細緻麴香與穀糧甜香為主，隨時間推移，逐漸展現熟成果乾、蜂蜜與淡雅堅果氣息；入口溫潤不嗆，酒體厚實而平衡，尾韻綿長回甘，呈現十年陳年大麴「濃而不烈、厚而不燥」的風格特色。
為強化收藏價值，此次典藏版本導入每瓶皆有的手工鐳刻限量編號，瓶身與全新典藏禮盒同步標示專屬序號，清楚標示稀有身分。整體包裝採用烈酒重裝瓶搭配典藏禮盒，無論自藏或作為高端贈禮，都具備十足份量感。馬祖酒廠指出，「粹麴」系列以「時間淬煉」為核心精神，在嚴謹工藝與歲月累積之下，孕育出兼具品飲深度與收藏價值的代表之作，也為品牌70週年寫下重要註腳。
限量新酒款容量為750ml、酒精濃度59度，建議售價5,280元。迎接金馬年，馬祖酒廠同步推出金馬造型酒塞與粹麴專屬品酩杯，作為指定酒專經銷及台北門市的限量贈品；同時亦可透過全家便利商店與7-ELEVEN通路預訂，實際販售內容與贈品依各通路公告為準。
泰山表示，「粹麴精品系列」酒體結構厚實、層次清晰，特別適合年末聚餐與年節桌菜搭配。十年陳年大麴的穀香與圓潤酒感，可襯托紅燒獅子頭、東坡肉與滷蹄膀等醬香菜色；搭配佛跳牆、花膠燉湯等滋補料理時，亦能平衡油脂與濃度。若與清蒸石斑、白斬雞等清雅菜餚同飲，則更能凸顯細緻回甘的尾韻，展現高粱酒於年節餐桌上的多元風貌。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
