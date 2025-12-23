快訊

不明人士恐嚇桃機、機捷沿線放炸彈 機捷：立即加派人力警戒

整理包／穩定幣是什麼？能領薪水嗎？台灣何時上路？用途、風險一次看

貴族世家MINI插旗金門 有人提早1小時排隊、民眾直呼超值

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「貴族世家MINI」今日正式進駐金門，不少民眾10點不到就已到場排隊，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今日正式進駐金門，不少民眾10點不到就已到場排隊，現場大排長龍。記者蔡家蓁／攝影

金門又有連鎖餐飲業插旗進駐！去年才推出的連鎖品牌「貴族世家MINI」，展店以來在台灣市場獲得不錯回響，今日正式進駐金門，首日上午11點正式營業，不少民眾早在10點不到就已到場排隊，搶先嘗鮮，現場人潮絡繹不絕。有消費者表示，雖然金門要加收10％清潔費，但可以吃到這麼多東西，感覺還是很超值划算。

⭐2025總回顧

「貴族世家MINI」由金門多家連鎖企業負責人李鍾靈引進，今天上午10點多舉行開幕典禮，現場貴賓雲集，副縣長李文良、縣議員王國代、台北農產公司董事長楊鎮浯等人到場祝賀，立法委員陳玉珍稍後也前往致意，祝賀新店開幕順利。

副縣長李文良指出，知名連鎖品牌進駐，不僅是業者李鍾靈個人事業版圖的擴展，也有助於提升金門整體飲食文化的豐富度，對青年創業具示範意義，縣府未來也將持續給予支持。

楊鎮浯則肯定李鍾靈在金門有限市場中，持續尋找新切入點，為金門引進多元品牌，在他努力之下為金門引進許多新的品牌，提供在地消費者更多元化的選擇，他也期盼在整體環境支持下，能有更多青年投入創業行列，為地方發展注入新動能；議員王國代也表示，青年創業不易，無論縣府或議會，都樂見並支持業者為地方產業注入新活水。

立委陳玉珍指出，李鍾靈為金門陸續引進很多品牌，顯示金門消費力具備一定市場潛力，歡迎更多連鎖企業到金門展店，相信都能創造不錯的經營成果。

除了熱鬧開幕外，現場也有溫馨的亮點。長頸鹿美語金門中正分校與李鍾靈合作，趁著聖誕節前夕，邀請晨光院生到新店用餐。校方負責人陳河智表示，從民國98年起，已連續14年在聖誕節前夕邀請院生享用大餐，希望讓孩子們有機會走出戶外，感受社會的溫暖。

營業首日，不少民眾到場「搶頭香」。第一位入場的消費者提前1小時到場卡位，他笑說，一個月前就開始密切關注進度，平常上班總是壓線，這次能搶到第一名，格外開心；也有民眾分享，雖然金門要加收10％服務費，感覺比台灣貴，但300多元就能享用牛排加自助吧吃到飽，直呼「很超值」，並敲碗期待更多連鎖品牌進駐金門。

李鍾靈表示，疫情後小三通開通，來金門的旅客逐漸增加，他希望透過引進台灣知名品牌，促進觀光發展，也讓在地消費選擇更多元。他透露，與貴族世家接洽約半年，在縣府工商策進會等單位協助下，順利促成展店，未來明、後年也將陸續引進其他知名品牌。

「貴族世家MINI」今日正式進駐金門，首日上午11點正式營業，不少民眾早在10點不到就已到場排隊，搶先嘗鮮，現場人潮絡繹不絕。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今日正式進駐金門，首日上午11點正式營業，不少民眾早在10點不到就已到場排隊，搶先嘗鮮，現場人潮絡繹不絕。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」展店以來在台灣市場獲得不錯回響，今日正式進駐金門，業者李鍾靈特別獻上紅包給到場逗熱鬧的舞獅。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」展店以來在台灣市場獲得不錯回響，今日正式進駐金門，業者李鍾靈特別獻上紅包給到場逗熱鬧的舞獅。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，排到第一號的先生（右一）說，他提前一小時就到場等候，感覺餐點很多元、超值。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，排到第一號的先生（右一）說，他提前一小時就到場等候，感覺餐點很多元、超值。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，立法委員陳玉珍（右）也在辦公室主任董家瑋（左）的陪同下到場致意，祝賀新店開幕順利。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，立法委員陳玉珍（右）也在辦公室主任董家瑋（左）的陪同下到場致意，祝賀新店開幕順利。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，副縣長李文良（左六）、縣議員王國代（左四）、台北農產公司董事長楊鎮浯（左七）等人到場祝賀。記者蔡家蓁／攝影
「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，副縣長李文良（左六）、縣議員王國代（左四）、台北農產公司董事長楊鎮浯（左七）等人到場祝賀。記者蔡家蓁／攝影

金門 聖誕節 小三通 牛排

延伸閱讀

陳玉珍快閃馬祖 談財劃法與金馬合作為離島開新局

立院回覆高院助理費性質似陳玉珍提案 民進黨團監院檢舉周萬來

陳玉珍提修法助理費除罪化 法務部：實質增加立委收入

高虹安貪汙無罪 沈伯洋：刑法書要改寫 陳玉珍也不用修法了

相關新聞

三商炸雞「買雞腿送1斤腿排桶」現賺287元！鮮五丼「豬排丼送唐揚雞丼」

迎接聖誕節與元旦跨年，三商餐飲整合旗下四大人氣品牌，推出歲末促銷。「三商鮮五丼」自12月24日至明年1月4日推出「雙主食...

一頓飯8.5萬元！安成宰Mosu Seoul聖誕餐價曝光 至少4人才能訂位

由「黑白大廚」評審、美籍韓裔主廚安成宰（Sung Ahn）主理、曾獲米其林三星肯定的「Mosu Seoul」，日前公開...

木村拓哉不怕戴老花眼鏡 秀OWNDAYS多焦點：「我帥氣依舊！」

53歲的日本天王木村拓哉也到了要戴老花眼鏡的年紀，身為OWNDAYS全球品牌大使的木村拓哉，要打破老花眼鏡顯老的障礙，木...

全家41款福袋耶誕節陸續開賣 狂抽BMW豪車、iPhone 17 Pro、黃金好禮

歲末迎新，買超商福袋試手氣的時刻又來了！全家便利商店今年共推41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日...

2025臺灣工藝頒獎典禮聯合表揚 展現臺灣工藝多元能量

為展現臺灣工藝在當代生活中的多元樣貌與持續累積的創作能量，文化部所屬國立臺灣工藝研究發展中心今（23）日在國立臺灣藝術教...

Yahoo購物深化點數生態圈 2026年起消費即累積OPENPOINT

統一（1216）與Yahoo合資電商事業後，Yahoo購物持續深化與OPENPOINT點數生態圈合作，今年5月開放會員綁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。