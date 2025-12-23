貴族世家MINI插旗金門 有人提早1小時排隊、民眾直呼超值

金門又有連鎖餐飲業插旗進駐！去年才推出的連鎖品牌「貴族世家MINI」，展店以來在台灣市場獲得不錯回響，今日正式進駐金門，首日上午11點正式營業，不少民眾早在10點不到就已到場排隊，搶先嘗鮮，現場人潮絡繹不絕。有消費者表示，雖然金門要加收10％清潔費，但可以吃到這麼多東西，感覺還是很超值划算。

「貴族世家MINI」由金門多家連鎖企業負責人李鍾靈引進，今天上午10點多舉行開幕典禮，現場貴賓雲集，副縣長李文良、縣議員王國代、台北農產公司董事長楊鎮浯等人到場祝賀，立法委員陳玉珍稍後也前往致意，祝賀新店開幕順利。

副縣長李文良指出，知名連鎖品牌進駐，不僅是業者李鍾靈個人事業版圖的擴展，也有助於提升金門整體飲食文化的豐富度，對青年創業具示範意義，縣府未來也將持續給予支持。

楊鎮浯則肯定李鍾靈在金門有限市場中，持續尋找新切入點，為金門引進多元品牌，在他努力之下為金門引進許多新的品牌，提供在地消費者更多元化的選擇，他也期盼在整體環境支持下，能有更多青年投入創業行列，為地方發展注入新動能；議員王國代也表示，青年創業不易，無論縣府或議會，都樂見並支持業者為地方產業注入新活水。

立委陳玉珍指出，李鍾靈為金門陸續引進很多品牌，顯示金門消費力具備一定市場潛力，歡迎更多連鎖企業到金門展店，相信都能創造不錯的經營成果。

除了熱鬧開幕外，現場也有溫馨的亮點。長頸鹿美語金門中正分校與李鍾靈合作，趁著聖誕節前夕，邀請晨光院生到新店用餐。校方負責人陳河智表示，從民國98年起，已連續14年在聖誕節前夕邀請院生享用大餐，希望讓孩子們有機會走出戶外，感受社會的溫暖。

營業首日，不少民眾到場「搶頭香」。第一位入場的消費者提前1小時到場卡位，他笑說，一個月前就開始密切關注進度，平常上班總是壓線，這次能搶到第一名，格外開心；也有民眾分享，雖然金門要加收10％服務費，感覺比台灣貴，但300多元就能享用牛排加自助吧吃到飽，直呼「很超值」，並敲碗期待更多連鎖品牌進駐金門。

李鍾靈表示，疫情後小三通開通，來金門的旅客逐漸增加，他希望透過引進台灣知名品牌，促進觀光發展，也讓在地消費選擇更多元。他透露，與貴族世家接洽約半年，在縣府工商策進會等單位協助下，順利促成展店，未來明、後年也將陸續引進其他知名品牌。 「貴族世家MINI」今日正式進駐金門，首日上午11點正式營業，不少民眾早在10點不到就已到場排隊，搶先嘗鮮，現場人潮絡繹不絕。記者蔡家蓁／攝影 「貴族世家MINI」展店以來在台灣市場獲得不錯回響，今日正式進駐金門，業者李鍾靈特別獻上紅包給到場逗熱鬧的舞獅。記者蔡家蓁／攝影 「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，排到第一號的先生（右一）說，他提前一小時就到場等候，感覺餐點很多元、超值。記者蔡家蓁／攝影 「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，立法委員陳玉珍（右）也在辦公室主任董家瑋（左）的陪同下到場致意，祝賀新店開幕順利。記者蔡家蓁／攝影 「貴族世家MINI」今天在金門插旗進駐，副縣長李文良（左六）、縣議員王國代（左四）、台北農產公司董事長楊鎮浯（左七）等人到場祝賀。記者蔡家蓁／攝影

