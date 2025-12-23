終於可以直飛日本 台南市府攜手虎航直飛熊本旅客喊讚

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
日籍旅客山本先生10年前也曾搭過台南直飛日本大阪航班，更和時任台南市長、總統賴清德合影留念。圖／山本先生提供
日籍旅客山本先生10年前也曾搭過台南直飛日本大阪航班，更和時任台南市長、總統賴清德合影留念。圖／山本先生提供

台南人久等了！台南市政府與台灣虎航攜手，今年成功爭取台南直飛日本熊本、沖繩固定國際航班，首航今下午3點55分起飛，搭機率幾乎滿載，也突破零國際固定航班窘境，台南航空站今舉辦首航儀式，由市長黃偉哲、虎航商務長許致遠等人見證，會後黃偉哲也跟隨旅客一同搭機前往熊本。

黃偉哲表示，「台南—熊本」航線是疫情後台南機場迎來的國際航線新里程碑，感謝虎航開闢台南直飛熊本與沖繩，讓台南、嘉義及北高雄地區民眾能就近從台南出入境前往日本，然而，航線開闢不易、維持更難，期盼台南熊本及沖繩固定航班，班班客滿，帶動台日交流升溫。

許致遠提到，虎航在台日航線共35條，涵蓋台北、台中、高雄及此次的台南，而虎航也相當重視南部市場，開闢航線除盼帶動觀光旅遊，更因台積電在台南、高雄與熊本皆設有廠區，期盼藉此航線串聯台日「半導體科技走廊」，深化兩地商務與文化交流。

他也坦言，台南航線的開闢非常辛苦，需面臨地面水車支援及無法在當地加油等技術挑戰，更導致該航班需減少載客40席，以備足回程油料，但仍相當感謝交通部與地方政府的支持，大家克服萬難完成首航。

台南航空站睽違2年再度迎來國際航線固定航班，首航成功吸引不少台南人搶票搭乘，家住台南市區的一家4口今下午提早到航空站報到，旅客說，能從台南飛真的相當方便，但從時間上來看，可能對商務客比較有利，這趟去熊本、九州遊玩，預計下周二再返國。

另外，也有外出遊子帶著媽媽準備到日本遊玩，旅客表示，以往都需要南下把媽媽載到台北搭飛機出遊，車程相當奔波，但這次只需要自己奔波就好，能夠從台南直飛真的太好了。

另外，今天首航也載著許多日本旅客抵達台南，其中，日籍旅人山本先生此次已經是第99次到台灣，他說，自己很喜歡台灣風景、美食及人情味，10年前也曾搭過大阪直飛台南首航，這趟來台南雖然只有快閃1天的行程，不過也會到處走走，品嘗台南好吃的美食。

台南直飛熊本航線即日起每周二、五開航；台南直飛沖繩航線25日起每周四、日開航，近年台南深受日本旅客喜愛，觀旅局今也邀請日本藝人夢多助陣，希望讓更多日本旅人可選擇直飛台南，體驗深度文化之旅或美食巡禮。

台南睽違2年再度擁有直飛日本的國際航班固定航線，讓許多台南人相當興奮，今也早早到航空站排隊報到。記者萬于甄／攝影
台南睽違2年再度擁有直飛日本的國際航班固定航線，讓許多台南人相當興奮，今也早早到航空站排隊報到。記者萬于甄／攝影
台南市政府與台灣虎航攜手，今年成功爭取台南直飛日本熊本、沖繩固定國際航班，首航今下午3點55分起飛，搭機率幾乎滿載，也突破台南航空站零國際固定航班窘境。記者萬于甄／攝影
台南市政府與台灣虎航攜手，今年成功爭取台南直飛日本熊本、沖繩固定國際航班，首航今下午3點55分起飛，搭機率幾乎滿載，也突破台南航空站零國際固定航班窘境。記者萬于甄／攝影
來台第99次的日籍旅客山本先生今從日本搭乘虎航直飛台南，入境後看見台南市長黃偉哲，相當興奮與市長合照。記者萬于甄／攝影
來台第99次的日籍旅客山本先生今從日本搭乘虎航直飛台南，入境後看見台南市長黃偉哲，相當興奮與市長合照。記者萬于甄／攝影
台南市政府與台灣虎航攜手，今年成功爭取台南直飛日本熊本、沖繩固定國際航班，台南航空站今舉辦首航儀式，由市長黃偉哲、虎航商務長許致遠等人見證。記者萬于甄／攝影
台南市政府與台灣虎航攜手，今年成功爭取台南直飛日本熊本、沖繩固定國際航班，台南航空站今舉辦首航儀式，由市長黃偉哲、虎航商務長許致遠等人見證。記者萬于甄／攝影

台南機場 航線 熊本 台灣虎航

