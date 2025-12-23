三商炸雞「買雞腿送1斤腿排桶」現賺287元！鮮五丼「豬排丼送唐揚雞丼」

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商炸雞推出買「5隻酷樂雞腿」送「1斤滋汁腿排桶」、「灑粉酥炸棒腿」等不同優惠。圖／拿坡里提供
三商炸雞推出買「5隻酷樂雞腿」送「1斤滋汁腿排桶」、「灑粉酥炸棒腿」等不同優惠。圖／拿坡里提供

迎接聖誕節與元旦跨年，三商餐飲整合旗下四大人氣品牌，推出歲末促銷。「三商鮮五丼」自12月24日至明年1月4日推出「雙主食」豪華應援，凡購買「菲力豬排丼」系列，搭配芝麻牛蒡絲與飲品，加碼贈送「唐揚雞丼」一份。原價400元，特惠價270元。活動期間消費主餐並出示身分證，凡身份證號碼有2、5、6三個數字，點餐再贈送「小菜一份」（55元以內）。

即日起至明年1月5日，「三商炸雞」推出限時優惠方案，購買「5隻酷樂雞腿」即贈送「1斤滋汁腿排桶」，原價620元，特惠價333元，現省287元。另有「灑粉酥炸棒腿」6隻原價169元，特惠價99元，共有3種口味可以選擇。「玉米筍」原價89元，特惠價39元；「煉乳銀絲卷」原價89元，特惠價49元。

「福勝亭」於12月26日至12月31日開放三商i美食APP領券，單人餐包含「開運豬排定食＋芝麻牛蒡絲」，原價265元，特惠價199元。雙人餐包含「開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、微笑薯薯與兩杯飲料」，原價575元，特惠價399元。此外，活動期間結帳滿399元再贈送「奶油白醬起司豬排丼定食85折優惠券」。

「拿坡里披薩．炸雞」即日起至明年1月7日主打新品披薩優惠。內用或外帶新品披薩享「買大送大」，特惠價490元。包含「金賞烏魚子披薩」、「招牌牛丼披薩」、「五重起司派對披薩」等三種口味，適合歡聚分享。

因應平安夜與年末相聚需求，肯德基推出「聖誕首爾巨大桶」限定方案，內含有冬日限定「雪花乳酪脆雞」、跨界聯名「奇巧可可流心三重奏蛋撻」、暖心回歸的「草莓奶油比司吉」等品項，還有咔啦脆雞、黃金超蝦塊、魚圈圈、原味蛋撻等品項，原價1,099元，優惠價888元。

拿坡里推出「新品披薩買大送大」優惠方案。圖／拿坡里提供
拿坡里推出「新品披薩買大送大」優惠方案。圖／拿坡里提供
肯德基「聖誕首爾巨大桶」限時優惠價888元。圖／肯德基提供
肯德基「聖誕首爾巨大桶」限時優惠價888元。圖／肯德基提供

