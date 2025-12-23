一頓飯8.5萬元！安成宰Mosu Seoul聖誕餐價曝光 至少4人才能訂位
由「黑白大廚」評審、美籍韓裔主廚安成宰（Sung Ahn）主理、曾獲米其林三星肯定的「Mosu Seoul」，日前公開僅限12月25日聖誕節當天晚餐供應的「聖誕特別套餐」，消息一出立刻引爆搶訂熱潮，候補名單瞬間爆量，一位難求。
這套聖誕套餐採每人餐點52萬韓元、酒水搭配48萬韓元，每人合計100萬韓元（約新台幣2.1萬元）；餐廳規定必須至少4人才能訂位，等於一桌消費門檻直逼400萬韓元（約新台幣8.5萬元）。
「Mosu Seoul」2017年創立於首爾漢南洞，並接連獲得米其林一、二、三星殊榮；2023年至2024年間，「Mosu Seoul」是韓國唯一的米其林三星餐廳，2024年同時榮獲「世界50最佳餐廳」第86名。
後來主廚安成宰決定結束與「Mosu Seoul」主要投資方CJ集團的合作關係，餐廳在2024年元月底休業進入整頓期，並計劃搬遷新址至首爾龍山區南山Grand Hyatt Seoul附近，於2025年3月22日正式重新開幕，僅提供晚間套餐，每人每套42萬韓元（約新台幣9,500元），開放訂位當天即遭瘋搶，三個月內的預約全數售罄，再度證明其「全韓最難訂」地位。
安成宰主廚擅長融合韓式靈魂、美式創意與日式極致，再透過極其精準的法式烹飪技法呈現。他精通於處理在高級餐飲中不常見的「庶民食材」，將其提升到米其林三星高度。比如他能將平凡的牛蒡處理得如同紙張般薄脆且風味濃郁，成為「Mosu Seoul」最具代表性的開胃菜。
至於這一晚的「聖誕特別套餐」，究竟會端出什麼內容？只能留給成功訂到位子的幸運饕客親自揭曉。
