竹北伴手禮升級！聶永真操刀「超越禮盒」集結在地品牌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品。記者黃羿馨／攝影
「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市公所推廣在地特色產業，持續推出「竹北伴手禮」，今年找來國際知名設計師聶永真操刀，以垂直型且撞色的「超越禮盒」呈現，象徵竹北的高樓與多元、包容，精選多家竹北具代表性的特色店家商品，集結農產、食品、生活用品等。

竹北市公所表示，「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品，包括田爸爸的米「春小麥」、竹北市農會推廣供銷中心「黑豆麵」、黃記辣椒醬「川味香麻醬」、尚好堅果「原味堅果」、綠禾塘的「翔頂耳掛咖啡」、歐克威爾兒童漱口水隨身包，以及黃寶瑩芳香森林的「竹北人的午睡時刻」香皂等。

竹北市長鄭朝方指出，今年伴手禮精選多家竹北具代表性的特色店家商品，特別邀請聶永真操刀，導入專業設計能量，超越禮盒除了有視覺美感，更讓好產品在年節伴手禮市場中被看見、被選擇，期望不只是組合商品，更能透過設計放大品牌識別，為店家創造市場辨識度與實質曝光效益，讓「超越禮盒」成為城市美學走進生活的具體實踐。

聶永真表示，「超越禮盒」的設計核心不在於包裝美化，而在於建立一致的視覺系統，協助在地品牌說好自己的故事。設計的價值，是讓產品被理解、被記住，也被願意選擇，並透過整體識別與細節拿捏，呈現屬於竹北的生活風格與城市氣質。

竹北市公所說明，凡於今年12月23日至明年1月23日期間，於竹北市內具營業登記合法店家消費並取得發票，消費累積滿3000元，上網登錄後加價800元，即可兌換「超越禮盒」乙份，並可獲得800元商家等值贈品券，每組身分證字號限兌換一次。

竹北市公所提醒，發票登錄與加價購時間為明年1月1日至1月23日。此外，市公所將於明年1月3日在新竹市巨城舉辦展售會活動，現場推出集點兌換與限量「加倍券」優惠，鼓勵民眾實地選購、認識竹北在地品牌。

新竹縣竹北市公所推廣在地特色產業，持續推出「竹北伴手禮」，今年找來國際知名設計師聶永真操刀，以垂直型且撞色的「超越禮盒」呈現。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市公所推廣在地特色產業,持續推出「竹北伴手禮」,今年找來國際知名設計師聶永真操刀,以垂直型且撞色的「超越禮盒」呈現。記者黃羿馨／攝影
「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品。記者黃羿馨／攝影
「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品。記者黃羿馨／攝影
聶永真表示，「超越禮盒」的設計核心不在於包裝美化，而在於建立一致的視覺系統，協助在地品牌說好自己的故事。記者黃羿馨／攝影
聶永真表示,「超越禮盒」的設計核心不在於包裝美化,而在於建立一致的視覺系統,協助在地品牌說好自己的故事。記者黃羿馨／攝影
「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品，包括竹北市農會推廣供銷中心綠禾塘的「翔頂耳掛咖啡」。記者黃羿馨／攝影
「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品,包括竹北市農會推廣供銷中心綠禾塘的「翔頂耳掛咖啡」。記者黃羿馨／攝影

