快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

聽新聞
0:00 / 0:00

就像LV行李箱一樣經典不敗！全新Trunk Edition每件單品都超值

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登推出2026秋冬男裝Trunk Edition。圖／路易威登提供
路易威登推出2026秋冬男裝Trunk Edition。圖／路易威登提供

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）打造的2026秋冬男裝Trunk Edition，將於2026年2月5日正式上市。系列名稱源自品牌1854年誕生的首件帆布行李箱，象徵路易威登歷久彌新的工藝精神與實用美學。本季以「完整男士衣櫥」為概念，從剪裁、材質到配件，勾勒出可因應換季、自在切換日夜場合的當代優雅風格。

⭐2025總回顧

Trunk Edition系列在輪廓上採現代寬鬆剪裁，於休閒與正式之間取得平衡。整體色調以米色、藍色、棕色與黑色等自然中性色為主，低調而耐看。每件服裝皆附有壓印Trunk Edition字樣的皮革吊牌，呼應系列「持久耐用」的設計理念，也象徵如經典行李箱般可長久陪伴的價值。

材質運用是本系列一大重點。透氣絲毛混紡帆布西裝兼顧挺度與舒適性，真絲羊絨混紡與雙面羊毛羊絨外套則以輕盈無內襯設計，提升活動自由度。休閒單品包括磨砂皮革卡車司機夾克、羊絨針織連帽衫，以及棉絲混紡丹寧工作套裝，呈現洗鍊卻不失實穿性的週末風格。

配件方面，LV Touch男士皮具系列成為Trunk Edition的延伸亮點。包款以柔軟粒面小牛皮製作，搭配麂皮細節與V字車縫線，向品牌旅行精神致敬。鞋履則涵蓋樂福鞋、拖鞋與套穿式運動鞋，兼顧機能與舒適，滿足現代男士的全方位需求。

每件服裝皆附有壓印Trunk Edition字樣的皮革吊牌。圖／路易威登提供
每件服裝皆附有壓印Trunk Edition字樣的皮革吊牌。圖／路易威登提供
Trunk Edition系列在輪廓上採現代寬鬆剪裁，於休閒與正式之間取得平衡。圖／路易威登提供
Trunk Edition系列在輪廓上採現代寬鬆剪裁，於休閒與正式之間取得平衡。圖／路易威登提供
低調而耐看的米色、藍色、棕色與黑色等自然中性色為主調。圖／路易威登提供
低調而耐看的米色、藍色、棕色與黑色等自然中性色為主調。圖／路易威登提供

延伸閱讀

獨／張文在北車狂丟煙霧彈還殺人 警納悶：報警時沒人說有危險、有人持刀

行李箱貼貼紙不光好辨認！旅遊保險業者揭「機場防行李被偷」5守則

日規Honda CR-V正式回歸接單！單一e:HEV油電動力選擇

Rimowa 2025兩款新色：赤陶色x灰礫色頌揚大地之美！行李箱款式、價格…一覽

相關新聞

全家41款福袋耶誕節陸續開賣 狂抽BMW豪車、iPhone 17 Pro、黃金好禮

歲末迎新，買超商福袋試手氣的時刻又來了！全家便利商店今年共推41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日...

木村拓哉不怕戴老花眼鏡 秀OWNDAYS多焦點：「我帥氣依舊！」

53歲的日本天王木村拓哉也到了要戴老花眼鏡的年紀，身為OWNDAYS全球品牌大使的木村拓哉，要打破老花眼鏡顯老的障礙，木...

三商炸雞「買雞腿送1斤腿排桶」現賺287！鮮五丼「豬排丼送唐揚雞丼」

迎接聖誕節與元旦跨年，三商餐飲整合旗下四大人氣品牌，推出歲末促銷。「三商鮮五丼」自12月24日至明年1月4日推出「雙主食...

一頓飯8.5萬元！安成宰Mosu Seoul聖誕餐價曝光 至少4人才能訂位

由「黑白大廚」評審、美籍韓裔主廚安成宰（Sung Ahn）主理、曾獲米其林三星肯定的「Mosu Seoul」，日前公開...

就像LV行李箱一樣經典不敗！全新Trunk Edition每件單品都超值

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）打造的202...

「世界盃聖誕麵包賽」台灣勇奪雙料冠軍！Feeling18茆師父：互為貴人

賀！台灣烘焙再度在世界發光。台灣知名巧克力品牌Feeling18（18度C巧克力工房）主廚蔡約群及其團隊，日前於「202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。