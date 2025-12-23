就像LV行李箱一樣經典不敗！全新Trunk Edition每件單品都超值
由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）打造的2026秋冬男裝Trunk Edition，將於2026年2月5日正式上市。系列名稱源自品牌1854年誕生的首件帆布行李箱，象徵路易威登歷久彌新的工藝精神與實用美學。本季以「完整男士衣櫥」為概念，從剪裁、材質到配件，勾勒出可因應換季、自在切換日夜場合的當代優雅風格。
Trunk Edition系列在輪廓上採現代寬鬆剪裁，於休閒與正式之間取得平衡。整體色調以米色、藍色、棕色與黑色等自然中性色為主，低調而耐看。每件服裝皆附有壓印Trunk Edition字樣的皮革吊牌，呼應系列「持久耐用」的設計理念，也象徵如經典行李箱般可長久陪伴的價值。
材質運用是本系列一大重點。透氣絲毛混紡帆布西裝兼顧挺度與舒適性，真絲羊絨混紡與雙面羊毛羊絨外套則以輕盈無內襯設計，提升活動自由度。休閒單品包括磨砂皮革卡車司機夾克、羊絨針織連帽衫，以及棉絲混紡丹寧工作套裝，呈現洗鍊卻不失實穿性的週末風格。
配件方面，LV Touch男士皮具系列成為Trunk Edition的延伸亮點。包款以柔軟粒面小牛皮製作，搭配麂皮細節與V字車縫線，向品牌旅行精神致敬。鞋履則涵蓋樂福鞋、拖鞋與套穿式運動鞋，兼顧機能與舒適，滿足現代男士的全方位需求。
