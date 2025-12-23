馬祖酒廠精品系列「2025年粹麴典藏之作」稀珍上市

慶祝馬祖酒廠邁入70周年，泰山總經銷繼2023年推出東引頂級十年大麴「粹麴」後，2025年底再度推出雙周年紀念綻銀版。

延續粹麴精品系列精神，嚴選古法釀造，坑道窖藏十年淬煉佳釀，展現厚實酒體與層次風味。

隨著年末企業尾牙、聚餐與派對旺季到來，全台瓶刻編號限量僅1,800瓶，即日起於特定通路開放預購，成為高端宴飲與品酩場合備受矚目的焦點之作。

泰山表示，「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」為馬祖酒廠白酒精品系列代表作，嚴選優質高粱，承襲傳統大麴古法釀造，並於東引海島花崗岩坑道中靜置陳放十年以上之酒體，自然熟成出層次深邃、圓潤厚實的風味。酒香以細緻麴香與穀糧甜香為主軸，隨時間轉化出熟果、蜂蜜與淡雅堅果氣息；入口溫潤不刺激，口感醇厚平衡，尾韻悠長回甘，展現十年陳年大麴「濃而不烈、厚而不燥」的風格特性。

本次典藏之作全台限量 1,800 瓶，特別於本次版本導入「每瓶皆為手工鐳刻限量編號」設計，瓶身與全新典藏禮盒同步標示專屬編號，強化稀有性與收藏識別度，兼具收藏與品飲價值。酒款採用烈酒重裝瓶，搭配珍稀典藏禮盒包裝，自藏或送禮皆具份量。

「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」容量 750ml、酒精濃度 59 度。迎接金馬年，特別推出金馬酒塞與粹麴專屬品酩杯，作為指定酒專經銷及馬祖酒廠台北門市之獨家限量贈品；另可透過全家便利商店及 7-ELEVEN 通路預訂，實際贈品內容與販售定價依各通路公告為準。

泰山進一步指出，「粹麴精品系列」酒體厚實、層次分明，適合尾牙聚餐與年節桌菜的餐酒搭配。十年陳年大麴的濃郁穀香與醇厚口感，可襯托紅燒獅子頭、東坡肉、滷蹄膀等醬香年菜；其圓潤酒感亦能平衡佛跳牆、花膠燉湯等滋補湯品。搭配清蒸石斑、白斬雞等清雅菜色時，則凸顯細緻回甘的尾韻，展現高粱酒於年節餐桌的多元風貌。

粹麴精品系列以「淬煉之酒」為核心精神，堅持古法釀造與時間熟成，在嚴苛環境中孕育珍稀佳釀。誠摯邀請品酩者與收藏家，一同見證凝聚70年釀酒工藝與10年歲月淬煉的巔峰之作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖酒廠70周年白酒精品新作「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」綻銀版。泰山／提供

