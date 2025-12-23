快訊

北市隨機殺人理賠狀況一次看！誠品公共意外責任險不理賠 法界曝原因

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

馬祖酒廠精品系列「2025年粹麴典藏之作」稀珍上市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「粹麴精品系列」酒體厚實、口感圓潤，適合搭配尾牙聚餐、年節桌菜及收藏與送禮首選。泰山／提供
「粹麴精品系列」酒體厚實、口感圓潤，適合搭配尾牙聚餐、年節桌菜及收藏與送禮首選。泰山／提供

慶祝馬祖酒廠邁入70周年，泰山總經銷繼2023年推出東引頂級十年大麴「粹麴」後，2025年底再度推出雙周年紀念綻銀版。

⭐2025總回顧

延續粹麴精品系列精神，嚴選古法釀造，坑道窖藏十年淬煉佳釀，展現厚實酒體與層次風味。

隨著年末企業尾牙、聚餐與派對旺季到來，全台瓶刻編號限量僅1,800瓶，即日起於特定通路開放預購，成為高端宴飲與品酩場合備受矚目的焦點之作。

泰山表示，「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」為馬祖酒廠白酒精品系列代表作，嚴選優質高粱，承襲傳統大麴古法釀造，並於東引海島花崗岩坑道中靜置陳放十年以上之酒體，自然熟成出層次深邃、圓潤厚實的風味。酒香以細緻麴香與穀糧甜香為主軸，隨時間轉化出熟果、蜂蜜與淡雅堅果氣息；入口溫潤不刺激，口感醇厚平衡，尾韻悠長回甘，展現十年陳年大麴「濃而不烈、厚而不燥」的風格特性。

本次典藏之作全台限量 1,800 瓶，特別於本次版本導入「每瓶皆為手工鐳刻限量編號」設計，瓶身與全新典藏禮盒同步標示專屬編號，強化稀有性與收藏識別度，兼具收藏與品飲價值。酒款採用烈酒重裝瓶，搭配珍稀典藏禮盒包裝，自藏或送禮皆具份量。

「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」容量 750ml、酒精濃度 59 度。迎接金馬年，特別推出金馬酒塞與粹麴專屬品酩杯，作為指定酒專經銷及馬祖酒廠台北門市之獨家限量贈品；另可透過全家便利商店及 7-ELEVEN 通路預訂，實際贈品內容與販售定價依各通路公告為準。

泰山進一步指出，「粹麴精品系列」酒體厚實、層次分明，適合尾牙聚餐與年節桌菜的餐酒搭配。十年陳年大麴的濃郁穀香與醇厚口感，可襯托紅燒獅子頭、東坡肉、滷蹄膀等醬香年菜；其圓潤酒感亦能平衡佛跳牆、花膠燉湯等滋補湯品。搭配清蒸石斑、白斬雞等清雅菜色時，則凸顯細緻回甘的尾韻，展現高粱酒於年節餐桌的多元風貌。

粹麴精品系列以「淬煉之酒」為核心精神，堅持古法釀造與時間熟成，在嚴苛環境中孕育珍稀佳釀。誠摯邀請品酩者與收藏家，一同見證凝聚70年釀酒工藝與10年歲月淬煉的巔峰之作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖酒廠70周年白酒精品新作「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」綻銀版。泰山／提供
馬祖酒廠70周年白酒精品新作「馬祖陳高粹麴頂級東引十年大麴」綻銀版。泰山／提供

延伸閱讀

新北泰山公有市場完成空調優化 重新開市迎賓

「全體員工不勝感激」科技公司尾牙要廠商贊助 他看傻：大型乞討現場

王品尾牙開出豪氣第一槍 陳正輝：明年台灣營收要突破200億元

影／等到低溫魚汛來！東引烏魚肥到「吃過回不去」

相關新聞

全家41款福袋耶誕節陸續開賣 狂抽BMW豪車、iPhone 17 Pro、黃金好禮

歲末迎新，買超商福袋試手氣的時刻又來了！全家便利商店今年共推41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日...

就像LV行李箱一樣經典不敗！全新Trunk Edition每件單品都超值

由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監「菲董」（Pharrell Williams）打造的202...

「世界盃聖誕麵包賽」台灣勇奪雙料冠軍！Feeling18茆師父：互為貴人

賀！台灣烘焙再度在世界發光。台灣知名巧克力品牌Feeling18（18度C巧克力工房）主廚蔡約群及其團隊，日前於「202...

木村拓哉不怕戴老花眼鏡 秀OWNDAYS多焦點：「我帥氣依舊！」

53歲的日本天王木村拓哉也到了要戴老花眼鏡的年紀，身為OWNDAYS全球品牌大使的木村拓哉，要打破老花眼鏡顯老的障礙，木...

ISSEY MIYAKE三宅一生 X ASICS推聯名鞋 售價、開賣時間地點公開了！

繼今年宣布與Apple為手機發表聯名系列之後，三宅一生（ISSEY MIYAKE）又有新計劃！品牌在先前巴黎時裝周曾推出...

黃仁勳也愛吃！排隊5小時「馮校長老火鍋」正式登台 招牌菜色一次看

創下「日均翻桌15輪、候位5小時」等排隊盛況，連黃仁勳都登門用餐的成都人氣麻辣鍋「馮校長老火鍋」，即將於2026年1月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。