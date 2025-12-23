手刀搶訂！雄獅推保證入園、不塞車賞櫻玩法

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
行程打造日式浴衣體驗及加贈櫻花主題野餐墊，讓旅客在櫻花樹下留下專屬春日紀念影像。圖/雄獅旅遊提供
2026年台灣櫻花季恰逢春節假期，據雄獅旅遊觀察，國內賞櫻行程銷售持續升溫，整體銷售率突破6成。

⭐2025總回顧

雄獅旅遊表示，每逢櫻花盛開，賞花行程往往伴隨人潮湧現、交通壅塞。看準旅客需求，雄獅旅遊主打「跟團最輕鬆」、「免搶車位」、「免煩惱停車」三大優勢，整合阿里山獨家福森號、栩悅號觀光列車賞櫻、武陵農場與福壽山農場保證入園，並搭配櫻花主題野餐盒、日式浴衣體驗等人氣玩法，新春期間還能賞櫻祈福求好運，輕鬆開啟高山賞櫻之旅。

今年春季最受矚目的賞櫻體驗，推薦「保證有位的鐵道賞櫻」。雄獅（2731）獨家阿里山「福森號」與「栩悅號」賞櫻行程，列車緩緩行駛於森林鐵道之間，可欣賞山櫻花、吉野櫻與八重櫻在雲霧中次第綻放之美。

而「福森號」以森品茗為主題，由專業茶師帶領旅客細細品味高山茶香；「栩悅號」則透過大片景觀車窗欣賞阿里山櫻花景致，並結合台灣燈會行程，贈送超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈，亦可選擇高鐵來回方案，輕鬆快速銜接賞櫻行程，每人7,199元起。

櫻花季期間武陵農場向來實施交通管制，為解決旅客「想賞花卻搶不到位」的煩惱，雄獅特別規劃保證入住山上旅宿，如武陵富野、國民賓館等，就能盡情享受森林芬多精洗禮，從容漫步於3公里長的粉色櫻花海步道。此外，除了規劃保證入住福壽山全新整修完成的宋莊或國民賓館，結合日式浴衣體驗及享用海風號合作烘焙名店Moon Baking Studio的櫻花野餐盒，每房加贈櫻花主題野餐墊，讓旅客在櫻花樹下留下專屬春日紀念影像，指定日期享第二人折1,212元，三日遊每人6,699元起。

春節連假若想來趟賞櫻祈福的家庭旅遊，推薦一次串聯武陵農場、福壽山農場與清境農場三大賞櫻勝地，直達被譽為「全台磁場最強靈氣點」的天池進行新春祈福，每人最高折4,000元，春季優惠每人17,900元起。

即日起至12月31日止，凡訂購指定櫻花行程並加入雄獅會員，還可參加總獎金10萬元「櫻花紅包」抽獎活動，可折抵雄獅旅遊官網產品，為春季賞櫻之旅增添驚喜。

雄獅旅遊觀察國內賞櫻行程銷售持續升溫，整體銷售率突破6成。圖/福壽山農場提供
賞櫻結合台灣燈會行程，贈送超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈。圖/嘉義縣文化觀光局
櫻花季 賞櫻 雄獅

