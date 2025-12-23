快訊

「世界盃聖誕麵包賽」台灣勇奪雙料冠軍！Feeling18茆師父：互為貴人

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
李多慧（圖中）與茆師傅（圖右）、主廚蔡約群，舉辦愛心競標、歡慶耶誕。圖/Feeling18提供
賀！台灣烘焙再度在世界發光。台灣知名巧克力品牌Feeling18（18度C巧克力工房）主廚蔡約群及其團隊，日前於「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship）勇奪總冠軍。Feeling18創辦人茆晉（日牂）認為，大家「互為貴人」，一同創造消費者的「贏」世界，也承諾將持續以甜點驚豔世人。

⭐2025總回顧

Feeling18創辦人茆師傅日前於南投埔里舉辦「Feeling18聖誕市集：Feeling Love, Sharing Love」，邀請知名樂團接力開唱，並分享奪冠聖誕麵包「潘那朵尼（Panettone）」的致勝秘訣，「韓國啦啦隊女神」李多慧現身甜蜜加持，現場同步推出馬年限定禮盒「嵐映新春 萬馬齊奔」。

這場於義大利米蘭舉辦的「2025世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship），蔡約群與總教練陳詩絜、隊員賴怡君及楊世均組成台灣隊，在「經典原味」與「巧克力口味」兩項中奪得第一名，成功拿下雙料冠軍，讓台灣烘焙實力閃耀國際。蔡約群強調，團隊一年內投入超過300小時練習，背後有Feeling18茆師傅鼎力支持，才能讓他專心備戰，「既然代表台灣，就要做到最好」。

茆師傅說，他在創業期間，曾受法國、日本主廚的無私指導，創立Feeling18以來，堅持廣結善緣、培育人才的初衷，協助台灣烘焙職人走向世界。也因此，促成許多國際名師的相互交流，包括吳寶春、王鵬傑、陳耀訓等世界冠軍，討論如何創新技術和協助後輩人才。茆師傅認為，同樣的配方，每個人做出來的味道都不一樣，一起交流回饋、做到最好，大家「互為貴人」，也讓消費者體驗更美好的滋味。

蔡約群表示，Panettone聖誕麵包源自義大利米蘭的傳統甜點，通常在聖誕佳節與親友分享，Feeling18奪得總冠軍的Panettone聖誕麵包，運用埔里的純淨水源培育天然酵母，融合埔里香草等在地原料，麵糰必須在攝氏26至27度的環境下，從天然酵母續養、完成發酵，至少得耗費48至72小時，再烘焙而成。麵包一切開，即散發香甜風味，口感蓬鬆、齒頰留香。

分享會當天，Feeling18創辦人茆師傅與主廚蔡約群也無私分享奪冠聖誕麵包Panettone的致勝秘訣，並邀請「韓國啦啦隊女神」李多慧擔任活動嘉賓，為冠軍甜蜜加持。現場也舉辦了愛心義賣活動，由李多慧粉絲熱情響應競標，最終粉絲以12,000元成功標得3公斤的世界冠軍潘那朵尼，所得全數捐贈予「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」，將甜蜜化為溫暖力量。

Feeling18同步推出馬年限定禮盒「嵐映新春 萬馬齊奔」，匯集椪柑可可蛋糕、原味蝴蝶酥及瓜地馬拉花神濾掛咖啡。椪柑可可蛋糕嚴選尼瓜多單一莊園可可與台中市東勢椪柑，烘焙口感滑順、風味清新不膩，可可香氣圓潤且層次豐富，伴隨淡雅的柑橘芳香，傳遞送禮者的真摯心意。

茆晉（日牂）強調，Feeling18核心理念就是讓消費者享受更美好的味蕾體驗，這次的冠軍殊榮和聖誕市集，以及精心打造的「嵐映新春 萬馬齊奔禮盒」，都是品牌匠心精神的體現，盼大眾以美好又溫柔的滋味，開啟嶄新的一年。

Feeling18巧克力工房

官網 : https://www.feeling18c.com/

地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

電話：049-2984-863

茆師傅盼大眾以美好又溫柔的滋味，開啟嶄新的一年。圖/Feeling18提供
李多慧（中）與得標的粉絲，義賣金額以1.2萬元得標。圖/Feeling18提供
Feeling18隆重推出馬年限定禮盒「嵐映新春」。圖/Feeling18提供
