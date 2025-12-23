木村拓哉不怕戴老花眼鏡 秀OWNDAYS多焦點：「我帥氣依舊！」

53歲的日本天王木村拓哉也到了要戴老花眼鏡的年紀，身為OWNDAYS全球品牌大使的木村拓哉，要打破老花眼鏡顯老的障礙，木村拓哉親說：「戴上多焦點，我帥氣依舊！」

OWNDAYS今日公開全球品牌大使木村拓哉演出、以「進化中的大人」為主題的第2彈「鱷魚篇」，木村拓哉在廣告中配戴的正是OWNDAYS玳瑁棕色鏡框的「多焦點眼鏡」。

所謂多焦點鏡片的設計，是指度數從鏡片上方到下方視線自然，配戴者無需更換眼鏡就能舒適地看遠看近，是有老花眼鏡需求者方便使用的鏡片，但消費者也有多焦點鏡片「看起來很貴」或是「使用不方便」等想法，讓不少人猶豫。

於是，OWNDAYS特別將多焦點鏡片價格親民化，降低購買門檻，訴求讓更多人體驗多焦點眼鏡，OWNDAYS多焦點鏡片採用日本知名品牌製造的鏡片，價格為2,000元起。 木村拓哉配載款式AU2112A-5S C2玳瑁棕色，4,290元。圖／OWNDAYS提供 木村拓哉配戴OWNDAYS多焦點鏡片。圖／OWNDAYS提供 木村拓哉配載款式AU2111A-5S C2玳瑁棕色，4,290元。圖／OWNDAYS提供 木村拓哉配載款式AU2111A-5S C2玳瑁棕色，4,290元。圖／OWNDAYS提供

