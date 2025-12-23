快訊

全家41款福袋耶誕節陸續開賣 狂抽BMW豪車、iPhone 17 Pro、黃金好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2款品牌聯名福袋，喜愛聯名商品、文具系列的別錯過。圖／全家便利商店提供
2款品牌聯名福袋，喜愛聯名商品、文具系列的別錯過。圖／全家便利商店提供

歲末迎新，買超商福袋試手氣的時刻又來了！全家便利商店今年共推41款年節福袋，首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日起全台開賣，每袋售價249元，主打高回饋與高話題抽獎設計，總獎項價值突破2,000萬元，頭獎更豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅。

⭐2025總回顧

此外，12月25日至1月13日，全家同步推出會員APP「福袋早鳥集章趣」，集章可兌換50元購物金，並連續6週加碼抽出10萬元現金，為新年試手氣熱潮再添話題。

首波「2026潮流福袋」延續實用與環保兼具的不織布袋身，推出「馬年新春款、hahababy聯名款、懷舊茄芷袋款」3款全新設計。其中，新春款由紅點設計獎團隊操刀，展現流行時尚感；hahababy聯名款走童趣溫暖風格；茄芷袋款則融合台式復古美學，兼具收藏與日常實用性。

內容方面，「2026潮流福袋」主打「袋袋有禮」4重回饋。第一重為開袋即回本，內含市值逾250元的8款人氣零食飲料組合，並隨機加碼FamiCollection商品卡，最高可達約500元價值。第二重為「福運抽獎券」，即開即抽30台iPhone 17 Pro、黃金10克與5,000元全盈購物金等獎項，堪稱iPhone中獎率最高的福袋，登錄序號再加碼抽BMW iX1頭獎。

第三重驚喜首度結合理財概念，與永豐金證券合作，隨袋贈送股票禮品卡，隨機最高可得2,599元ETF或台股投資金（含新戶加碼），新戶保底108元回饋，將新年好運延伸至投資行動。第四重則隨機加贈泡泡瑪特公仔、藍牙音箱與中華職棒應援商品等療癒或實用好禮，提升開箱儀式感。

除潮流福袋外，全家也預告第二波福袋將於1月7日接力登場，一口氣推出38款肖像與品牌聯名福袋，集結Care Bears、三麗鷗、迪士尼、褲褲兔、小白虎與黑虎蝦等20大人氣IP，商品橫跨造型毯、收納包、摺疊推車、14吋至26吋前開式行李箱，價格帶自199元至1,599元，滿足收藏、送禮與實用需求。

而最令人眼睛一亮，還有FamiCollection品牌福袋，內含最近超夯的限定磁吸招牌小燈箱與福袋限定款的中筒線襪與富士山圖樣手帕巾，並首度亮相日系文具3C筆電收納包，內含3款日本全家Convenience Wear商品，2款福袋都隨附日本全家酷碰券乙本，近期有要前往日本旅遊的民眾別錯過；另有可口可樂、M&M’S、日本甘樂糖果與羅技3C等多元品牌選擇，打造層次豐富的「福袋宇宙」。

全家首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日起於全台各店陸續開賣。圖／全家便利商店提供
全家首波3款「2026潮流福袋」將於12月25日起於全台各店陸續開賣。圖／全家便利商店提供
全家福袋將於12月25日起2波接力登場，總計款式41款，首波3款2026潮流福袋售價249元，更將抽出頭獎3台199萬BMW純電運動休旅、30台iPhone 17 Pro，總獎額突破2,000萬。圖／全家便利商店提供
全家福袋將於12月25日起2波接力登場，總計款式41款，首波3款2026潮流福袋售價249元，更將抽出頭獎3台199萬BMW純電運動休旅、30台iPhone 17 Pro，總獎額突破2,000萬。圖／全家便利商店提供
全家同步推出會員APP「福袋早鳥集章趣」、「週週抽10萬現金」加碼活動。圖／全家便利商店提供
全家同步推出會員APP「福袋早鳥集章趣」、「週週抽10萬現金」加碼活動。圖／全家便利商店提供

