「統一布丁翻轉雪糕」敲碗成功！7-ELEVEN 首創「商品許願池」

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，隨時傾聽消費者心聲，於今年8月在OPENPOINT APP推出超商通路首創「商品許願池」功能，至今平均每月都有收到超過500則許願清單，其中已有不少成功實現「許願商品成真」案例，自12月24日起盤點超過十大話題爆品推出限定優惠，為消費者帶來獨特數位生活消費體驗，歡迎常常來敲碗許願。

7-ELEVEN化身「全民神燈」推出超商通路首創商品「許願池」功能，邀請消費者自由填寫想在門市買到商品，提案就有機會引進販售！推出至今已有超過3,000人填寫，許願商品涵蓋日韓特色食品、飲料、知名動漫周邊、團購夯品等，每月也有提供OPENPOINT獎勵點數作為提案商品成功上市獎勵，邀請民眾想買什麼就許願！同步推薦foodomo於12/24~12/26推出超商專屬優惠碼「聖誕快樂」，期間滿329元享9折、最高折100，不限新舊客可使用1次(滿1,000折100)。

目前盤點超過十大許願成功話題爆品，主要以「卡通/藝人聯名」、「名店美食」、「話題異國商品」、「創意甜點」為主軸，像是不少網友希望冬季時可以吃碗暖呼呼湯烏龍麵，今年就與日本加賀屋聯名「牛肉烏龍麵」，還有晶華酒店聯名社群好評的「黃金玉子燒賣」，以及超韓味、飽足感十足「宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰」等，年輕客層最愛美食全都上架！

同時，近年也發現追星文化盛行，許多民眾許願虛擬、實體偶像聯名商品可以在超商通路上架販賣，因此積極引進「PEACEMINUSONE Highball調酒」、「SEVENTEEN辣炒年糕」、「GODIVA X LABUBU鐵盒」，免搭機就可買到超夯話題商品。入冬爆紅「韓國大邦大容量暖暖包」大容量是一般市售暖暖包3倍量，發熱更持久。「丹麥OK洋芋片」是丹麥7-ELEVEN暢銷洋芋片，較一般洋芋片略厚50%。「法國威烈特威士忌」為韓國便利商店暢銷同款。

不僅如此，網友KUSO想法通通在許願池敲碗成功！除了「統一布丁翻轉布丁」引發大批消費者嚐鮮購買，7-ELEVEN於12月24日起再度推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，上層濃郁滑順經典布丁風味，下層放大獨特焦糖風味，讓敲碗粉絲再次實現焦糖自由，單支售價35元，限定商品將陸續到店販售，數量有限售完為止，絕對要搶爆。(實際銷售數量依各門市為主)

另外，全台550家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」12月24日開賣「豆漿紅茶」，以完美比例融合冰琥珀小葉紅茶與陽光黃金豆豆漿，成功復刻最對味經典台式美味飲品，2026年1月6日前購買享限時嚐鮮價60元，數量有限，售完為止。

不只實體門市能買到許願商品，7-ELEVEN i預購、i划算滿足「先下單、就近取」網購族消費習慣，原本需到店面排隊搶購的熱門團購或名店商品成為網友許願首選，如台南巷弄名店「連得堂手工煎餅」更是週週限量開團；免等百貨周年慶也能享團購優惠保養美妝品同樣深受青睞，其他如生活用品到大型3C家電，也藉由「商品許願池」讓消費者從被動挑選變成共同參與選品，將虛擬願望快速落地為7-ELEVEN獨家的「虛實串流」體驗。 OPENPOINT APP推出超商通路首創「商品許願池」功能。7-ELEVEN／提供

