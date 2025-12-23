ISSEY MIYAKE三宅一生 X ASICS推聯名鞋 售價、開賣時間地點公開了！

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
螢光綠、全黑、全灰合計三種配色，可輕易和既有的ISSEY MIYAKE服裝搭配。圖／ISSEY MIYAKE提供
螢光綠、全黑、全灰合計三種配色，可輕易和既有的ISSEY MIYAKE服裝搭配。圖／ISSEY MIYAKE提供

繼今年宣布與Apple為手機發表聯名系列之後，三宅一生（ISSEY MIYAKE）又有新計劃！品牌在先前巴黎時裝周曾推出和同為日本運動鞋品牌亞瑟士（ASICS）的聯名運動鞋，近日已確認將在台灣上市。

品牌旗下的「Miyake Design Studio」（以下簡稱MDS）是由三宅一生（ISSEY MIYAKE）所創立的設計團隊，本次的聯名鞋款正是由MDS所企畫，MDS與亞瑟士（ASICS）雙方共同以雙腳為設計原點，探索行走、身體、感知之間的多重關聯。MDS得以在深入理解亞瑟士（ASICS）的檔案資料後，創造出第一只鞋履Hyper Taping™，並將亞瑟士（ASICS）經典的ASICS Stripes加以延伸。

Hyper Taping™鞋款名稱中的taping靈感得自「肌內效貼」，進而將概念延伸至鞋款：一種服貼皮膚（與身體）表面、同時提供支撐與包覆功能的物件，結構則援引了摔角鞋外底，並開發全新較寬的鞋楦，讓相較於歐美人士較窄的亞洲腳掌也能輕鬆駕馭；PEVA中底與Ortholite®鞋墊則帶來柔軟的回饋，不僅成為腳掌、路面的緩衝，也讓相對輕薄的鞋底卻能擁有舒適感受。

此外Hyper Taping™鞋款的色彩亦與既有三宅一生（ISSEY MIYAKE）全系列服裝得以相容：共有螢光綠、全黑、全灰色三種配置，訂價8,280元，並將從2026年1月7日（三）起，於台北麗晶精品地下二樓IM MEN獨家販售。

ISSEY MIYAKE與ASICS聯名的Hyper Taping™以摔角鞋為結構，並改變了鞋楦、中底與鞋墊，讓亞洲人也能輕鬆駕馭、好穿好走。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE與ASICS聯名的Hyper Taping™以摔角鞋為結構，並改變了鞋楦、中底與鞋墊，讓亞洲人也能輕鬆駕馭、好穿好走。圖／ISSEY MIYAKE提供
先前在巴黎時裝周時發表的ISSEY MIYAKE X ASICS聯名鞋款，將在近日於台北麗晶精品地下二樓IM MEN獨家販售。圖／ISSEY MIYAKE提供
先前在巴黎時裝周時發表的ISSEY MIYAKE X ASICS聯名鞋款，將在近日於台北麗晶精品地下二樓IM MEN獨家販售。圖／ISSEY MIYAKE提供
Hyper Taping™鞋款名稱中的taping靈感得自「肌內效貼」，而taping不僅包覆了鞋款表面，也像是服裝纖維般包覆了身體，具有形而上的精神呼應。圖／ISSEY MIYAKE提供
Hyper Taping™鞋款名稱中的taping靈感得自「肌內效貼」，而taping不僅包覆了鞋款表面，也像是服裝纖維般包覆了身體，具有形而上的精神呼應。圖／ISSEY MIYAKE提供
Hyper Taping™鞋款的原型是從壁虎足部得到啟發，鞋底也帶有宛如壁虎的逗趣雙眼結構。圖／ISSEY MIYAKE提供
Hyper Taping™鞋款的原型是從壁虎足部得到啟發，鞋底也帶有宛如壁虎的逗趣雙眼結構。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE X ASICS聯名Hyper Taping™鞋款，8,280元。圖／ISSEY MIYAKE提供
ISSEY MIYAKE X ASICS聯名Hyper Taping™鞋款，8,280元。圖／ISSEY MIYAKE提供

三宅一生

