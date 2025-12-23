ISSEY MIYAKE三宅一生 X ASICS推聯名鞋 售價、開賣時間地點公開了！
繼今年宣布與Apple為手機發表聯名系列之後，三宅一生（ISSEY MIYAKE）又有新計劃！品牌在先前巴黎時裝周曾推出和同為日本運動鞋品牌亞瑟士（ASICS）的聯名運動鞋，近日已確認將在台灣上市。
⭐2025總回顧
品牌旗下的「Miyake Design Studio」（以下簡稱MDS）是由三宅一生（ISSEY MIYAKE）所創立的設計團隊，本次的聯名鞋款正是由MDS所企畫，MDS與亞瑟士（ASICS）雙方共同以雙腳為設計原點，探索行走、身體、感知之間的多重關聯。MDS得以在深入理解亞瑟士（ASICS）的檔案資料後，創造出第一只鞋履Hyper Taping™，並將亞瑟士（ASICS）經典的ASICS Stripes加以延伸。
Hyper Taping™鞋款名稱中的taping靈感得自「肌內效貼」，進而將概念延伸至鞋款：一種服貼皮膚（與身體）表面、同時提供支撐與包覆功能的物件，結構則援引了摔角鞋外底，並開發全新較寬的鞋楦，讓相較於歐美人士較窄的亞洲腳掌也能輕鬆駕馭；PEVA中底與Ortholite®鞋墊則帶來柔軟的回饋，不僅成為腳掌、路面的緩衝，也讓相對輕薄的鞋底卻能擁有舒適感受。
此外Hyper Taping™鞋款的色彩亦與既有三宅一生（ISSEY MIYAKE）全系列服裝得以相容：共有螢光綠、全黑、全灰色三種配置，訂價8,280元，並將從2026年1月7日（三）起，於台北麗晶精品地下二樓IM MEN獨家販售。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言