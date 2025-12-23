黃仁勳也愛吃！排隊5小時「馮校長老火鍋」正式登台　招牌菜色一次看

創下「日均翻桌15輪、候位5小時」等排隊盛況，連黃仁勳都登門用餐的成都人氣麻辣鍋「馮校長老火鍋」，即將於2026年1月3日起正式登台。 除了空運來台的紅鍋湯底之外，店內也提供「手工紅寶石鴨血」、「大刀腰片」、「菊花郡肝」、「秘製香菜牛肉」等特色食材，以及限量版的「台灣牛肉」。為慶祝新店開幕，還可享鴛鴦鍋白鍋免費升級「蟲草菌菇拼盤」。

馮校長老火鍋創辦人馮明強因有感於麻辣鍋市場過度追求浮誇裝潢與行銷噱頭，因此立志回歸初心，以「輕裝修、輕裝飾、輕營運、重鍋底、重菜品、重體驗」的「三輕三重」概念，在2023年3月創立「馮校長火鍋」。首店開幕後，憑藉著口耳相傳，吸引大批人潮用餐，締造出「日均翻桌15輪」、「等待1,000桌」、「候位5小時」等排隊盛況，成為成都火鍋排隊王。

在高人氣加持之下，馮校長在半年內拓展超過50間分店，目前全球已經超過400間分店，包括美國、新加坡等地亦有海外分店，連AI教父黃仁勳都曾至指名親臨矽谷店用餐，讓馮校長老火鍋被網友譽為「黃仁勳也愛吃的成都麻辣鍋」。

延續這波辛辣熱潮，全台首間「馮校長老火鍋」將於2026年1月3日於台北東區商圈正式開幕。為了保留核心的滋味，台灣店每週將招牌的「經典大紅鍋」的鍋底及紅油空運直送來台。此款鍋底特別選用每年10月至隔年3月開始吃乾草的牛隻牛油為底，搭配郫縣豆瓣醬，以及內黃新一代頂級朝天椒、貴州二荊條、漢源花椒以及多種辛香料，上桌時再加上滿天星、子彈頭、花椒增添層次，造就出「麻而不燥、辣而不嗆」的風味，也成為馮校長受歡迎的最大關鍵。

針對不同顧客的喜好，馮校長老火鍋針對台灣提供三種特色湯頭。「經典大紅鍋」可分為小辣、中辣、大辣，另外還有以多種鮮菇熬煮，並添加香菇，秀珍菇，杏鮑菇一同上桌的「菌菇湯」，以及鮮味十足的「三鮮湯」。其中經典大紅鍋適合5～8人共享，每份1,480元；鴛鴦鍋適合5～8人使用，每份880元；小份鴛鴦鍋適合2～4人分享，每份480元。

秉持「重菜品」的理念，明星菜品「手工紅寶石鴨血」標榜由在地工廠製作，具有紅寶石般的色澤以及果凍質地，口感軟嫩柔滑；「大刀腰片」嚴選新鮮豬腰子經精湛刀工快切，每片厚約0.2公分，薄厚均勻，涮煮後呈現脆中帶嫩的口感，每份250元。「菊花郡肝」則選用來自芳苑的新鮮鴨胗對半剖開，經繁複刀法切出細緻紋路，入鍋燙煮5分鐘，即能在鍋中綻放菊花般的美麗樣貌，每份280元。

台灣店並以當日新鮮現切的標準，推出一系列限量台灣牛部位。其中「台灣牛脆胸」選用牛脆胸中段，涮煮後帶有豐厚的油脂芬芳與獨特的爽脆咬勁，乃是許多食客心中的夢幻逸品，每份400元，其他還有「台灣牛吊龍」、「台灣牛上腦」、「台灣牛五花腩」等不同部位，各有特色。另外「秘製香菜牛肉」取用美國牛精選部位，經獨門醬料抓醃後再搭配滿滿的翠綠香菜，具有鮮明的獨特風韻，也是招牌菜色，每份250元。

除此之外，還有「手工蝦滑」、「手工香菜丸子」、「手工荸薺丸子」、「手作魚籽豆花」、「鹿港砂蝦丸」、「鹿港劍蝦丸」、「南門手工蛋餃」等多種火鍋配料，能夠增添餐桌豐富度。「八秒馬鈴薯絲」則是將刨成細絲的馬鈴薯下鍋速涮八秒，保留馬鈴薯本身的清脆爽口，同樣頗具人氣。店內也提供「成都冰粉」，將冰粉搭配多種果乾、堅果，並以紅黑糖漿與酒釀提味，帶來涼爽甜蜜的句點。

針對沾料部份，成都老火鍋文化中多以「油碟」作為沾料，可依個人喜好添加蔥花、蒜碎、蒜苗、香菜等辛香料，再加入香油調配，藉此達到解辣降燥、提昇香氣的效果。馮校長同樣將油碟專用「香油」空運來台，以保留完整滋味。另外由辣椒粉、白芝麻、砂糖、花生粉、花椒粉等多種配方調配的「乾碟」，則適合為內臟類食材增添香氣。

馮校長老火鍋台灣首店延續品牌的「校園風格」與「復古情調」，以輕裝潢結合老式木造桌椅、磨石子地面與懷舊裝飾，完整復刻出充滿時代痕跡的用餐氣氛與街頭感，全店還以帶著吉祥寓意的趣味字句點綴空間，增添輕鬆愉悅感。為慶祝開幕，1月3日至1月16日開學期間，凡到店消費鴛鴦鍋，白鍋即可免費升級「蟲草菌菇組」，內含蟲草花、雞油菌、鹿茸菌等食材，風味再升級。業者並預告，2026年將再開設2間分店。

【馮校長老火鍋 台灣首店】

地址：台北市大安區延吉街157-1號1樓

