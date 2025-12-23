7-ELEVEN再推「翻轉布丁雪糕」挑戰味蕾 「豆漿紅茶」同步限店開賣

繼「統一布丁翻轉布丁」成功掀起全台嚐鮮熱潮後，7-ELEVEN再度端出話題新品，宣布自12月24日起限量推出全新「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，一登場就鎖定甜點控與復古風味愛好者。這款雪糕延續翻轉概念，上層是濃郁滑順、充滿記憶點的經典布丁風味，下層則放大統一布丁最具靈魂的焦糖香氣，一口咬下甜而不膩，讓粉絲大喊「焦糖自由」終於實現。單支售價35元，限定商品將陸續於門市上架，數量有限、售完為止，勢必再掀一波搶購潮。

事實上，這類腦洞大開的創意商品，正是來自消費者的集體靈感。7-ELEVEN於今年8月在OPENPOINT APP推出超商通路首創的「商品許願池」功能，讓網友可以直接許願想在門市看到的商品。功能上線至今，每月平均收到超過500則許願清單，從KUSO點子到認真敲碗的夢幻商品通通湧現，其中更有不少成功「許願成真」的實例，翻轉布丁系列正是最佳代表。

除了翻轉布丁，7-ELEVEN也同步盤點今年超過10大許願成功的話題爆品，主軸涵蓋「卡通／藝人聯名」、「名店美食」、「話題異國商品」與「創意甜點」。例如不少網友許願冬天想吃碗熱騰騰的湯烏龍麵，門市今年就攜手日本加賀屋推出「牛肉烏龍麵」；還有與晶華酒店聯名、社群好評不斷的「黃金玉子燒賣」，以及韓味爆表、份量感十足的「宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰」，通通精準命中年輕族群的味蕾。

同時，追星文化近年持續發燒，不少消費者也在許願池敲碗偶像與潮流聯名商品。7-ELEVEN因此積極引進多款話題商品，像是「SEVENTEEN辣炒年糕」、「GODIVA X LABUBU鐵盒」，讓粉絲不用出國、免搭機就能入手。入冬後爆紅的「韓國大邦大容量暖暖包」，容量為一般市售暖暖包的3倍，發熱時間更持久；來自丹麥的「OK洋芋片」則以比一般洋芋片厚約50%的口感，都在門市掀起熱賣潮。

飲品方面，全台550家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」也將於12月24日同步開賣「豆漿紅茶」，以冰琥珀小葉紅茶搭配陽光黃金豆豆漿，完美比例復刻經典台式風味。即日起至2026年1月6日前購買，還可享限時嚐鮮價60元，數量有限，售完為止。

想一次網羅多款話題新品免出門奔波尋找，foodomo同步於12月24日至12月26日推出超商專屬優惠碼「聖誕快樂」，期間消費滿329元即可享9折、最高折抵100元，不限新舊客皆可使用1次。 丹麥7-ELEVEN暢銷洋芋片。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN化身「全民神燈」推出超商通路首創商品「許願池」功能，其中已有不少成功實現「許願商品成真」案例。圖／7-ELEVEN提供 入冬爆紅「韓國大邦大容量暖暖包」大容量是一般市售暖暖包3倍量。圖／7-ELEVEN提供 全台550家「!+ CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」12月24日開賣「豆漿紅茶」。圖／7-ELEVEN提供 OPENPOINT APP推出超商通路首創「商品許願池」功能。圖／7-ELEVEN提供

商品推薦