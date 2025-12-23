快訊

逾4百公斤退運銷毀⋯龜甲萬醬油被檢出防腐劑超標 日本鮮草莓農藥超標

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
3批日本進口的鮮草莓，檢出農藥殘留不合格，共506公斤被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
3批日本進口的鮮草莓，檢出農藥殘留不合格，共506公斤被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境不合格品項，包括農產品、調味料等，共攔截15項違規品項，要求退運或銷毀。業者輸入6批老牌醬油業者「龜甲萬」製造的醬油，包含昆布、牡蠣等口味醬油，全數防腐劑不合格，共441.24公斤被要求退運或銷毀。另有3批日本進口的鮮草莓，檢出農藥殘留不合格，共506公斤被要求退運或銷毀。

龜甲萬為創立1917年創立於日本的老牌醬油業者，食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，國內輸入業者「忠信國際開發事業有限公司」共輸入6批日本醬油，檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克。依我國「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計為每公斤0.01克以下。這6批日本的醬油在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，食藥署針對「忠信國際開發事業有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%，且食藥署統計近半年，從114年6月15日至114年12月15日止，受理日本的醬油，報驗1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格。食藥署已經從114年11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

業者「藍阿舍餐飲股份有限公司」輸入1批日本鮮草莓，檢出殘留殺蟲劑「烯啶蟲胺」（Nitenpyram）0.02ppm，依國內「農藥殘留容許量標準」，烯啶蟲胺於草莓為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm。另一業者「東和水果有限公司」輸入2批日本鮮草莓，均檢出農藥「滅派林」殘留1.3 ppm，超過容許值1.0ppm。劉芳銘說，這3批日本鮮草莓，都被要求退運或銷毀。

劉芳銘表示，食藥署從112年6月1日起，針對日本鮮草莓採監視查驗，逐批檢驗農藥殘留合格才會放行，監視查驗時間將持續到明年5月31日止，近6個月內監視查驗揪出的日本鮮草莓違規品項共3批，就是本次找出的這3批，針對這2家輸入業者，將持續維持監視查驗。

業者輸入6批老牌醬油業者「龜甲萬」製造的醬油，包含昆布、牡蠣等口味醬油，全數防腐劑不合格，共439.8公斤被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
業者輸入6批老牌醬油業者「龜甲萬」製造的醬油，包含昆布、牡蠣等口味醬油,全數防腐劑不合格,共439.8公斤被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

