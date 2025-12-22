網友大推「香菜＋花生冰淇淋」美味　蔡英文親回：不確定擁有社會共識

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
近日有網友在Threads上分享「香菜＋濃脆花生醬冰淇淋」的吃法，吸引前總統蔡英文前來留言。圖／擷取自Threads
近日有網友在Threads上分享「香菜＋濃脆花生醬冰淇淋」的吃法，吸引前總統蔡英文前來留言。圖／擷取自Threads

知名冰淇淋「哈根達斯」所推出的「濃脆花生醬冰淇淋」是許多民眾喜愛的口味。近日有網友在Threads上分享獨門吃法，將「香菜」加入濃脆花生醬冰淇淋中攪拌品嚐，立刻引起網友熱議。結果竟然前總統蔡英文也親自留言，表示「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，吸引無數網友朝聖。

根據網友於社群網站的貼文指出，「哈根達斯的濃脆花生醬超好吃！推薦大家搭配香菜末 美味大升級」獨特的創意讓人聯想到小吃「花生捲冰淇淋」，因此吸引萬人按讚，有網友表示「質感版花生沒有捲冰淇淋」、「我貸款都要買潤餅皮」、「真的很需要潤餅皮」。

在眾多網友中，前總統蔡英文也前來留言，表示「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋」，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」。隨著小英前總統的留言曝光，網友們也紛紛朝聖，表示「國家級的質疑」、「這句話我學起來」

