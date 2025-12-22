台中福華30周年慶 餐飲滿3,000送3,000、住房買一送一
台中福華大飯店歡慶30周年，即日起以「30回甘」為靈感，全面啟動史上最具力度的年度回饋方案，包括餐飲滿3,000送3,000、住房買一送一、Line集點換禮，以及線上商城1212限時優惠，APP會員再享多重禮遇等，成為年底最具吸引力的旅宿促銷檔期，預計將掀起一波消費熱潮。
此外，1995年出生者，平日來店消費即贈豪華套房抽獎券乙張（價值2萬6,400元），跟著台中福華一起幸福30。周年慶活動至12月31日止，全館推出多層級優惠，帶動年底餐飲聚餐、節慶送禮與國旅住房需求再升溫。
餐飲方面，單筆消費滿3,000元送3,000電子抵用券，再贈福華古早味糖葫蘆（每日限量）；單筆滿3萬元即可參加「豪禮任你抽」，獎項包含價值近3萬元的雅緻豪華套房住宿券、靈感羽毛枕、雪蛤燕窩飲禮盒、滴雞精禮盒、冷凍牛肉麵禮盒、咖啡禮盒等多項經典商品，抽獎總價值逾30萬元。
館內三大餐廳覓舍、江南村、海華樓同步祭出30多道周年限定料理，內用即可參加LINE集點活動，集滿點數可兌換好餃子、古早味蛋糕等商品。1樓豪吧亦推出8款30周年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等，以台灣味與台中福華經典呈現品牌30歲的甜蜜時刻。
《30有禮1+1=2》住房專案，入住高級雙人房每晚5,930元起，含翌日早餐二客，再加贈一晚《30再續平日不含早住宿券》。每房加碼贈30周年限定好禮—「台灣好食券」與「福寶」絨毛吊飾，會員APP再回饋老會員回住禮：凡於2025年來館住宿的APP會員，再次入住即可獲贈300點。
周年慶期間，線上商城「饗福商城」與1樓豪吧同步啟動「1212狂歡購」，超值回饋最低51折起。多款常溫禮盒任選一盒，送雪蛤燕窩飲五瓶（66折），優惠價1,580元；冷凍牛肉麵禮盒加12元多1盒（51折）；好餃子新品享買二送一（66折）；羽毛被搭配羽毛枕組（67折）等多款生活選品限時特惠。豪吧亦推出咖啡買一送一，國旅卡消費再享多重滿額贈禮。
此外《30一起，好運有你》祭出1995年出生者限定活動，平日來館消費可獲得豪華套房住宿抽獎券乙張。APP會員活動則推出《APP會員五大禮遇》包括點數三倍送、迎新禮、會員來店禮、滿額加購與點數放大術，多重優惠加碼回饋。
台中福華表示，年底最強促銷檔期一次到位，今年30周年優惠層級全面拉高，從餐飲、住宿到線上商城全面帶動買氣，加上多樣化的超值回饋活動，鎖定年末消費需求，預期將帶動推升餐飲與旅宿市場買氣與整體消費市場熱度。
