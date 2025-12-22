85℃ 生甜甜圈研究所全台遍地開花 宜蘭高雄屏東有了

生甜甜圈熱潮不減，85℃生甜甜圈研究所繼台中和新北地區持續多店擴點外，12月到2026年元旦緊接著將開出八間門市，分別在新莊、三重、彰化員林、屏東內埔、宜蘭、台中烏日、后里及高雄公正，台中麗寶OUTLET從12月27日開始，每逢周末和國定假日也會有生甜甜圈快閃餐車，讓更多人方便購買。

生甜甜圈．85℃復興研究所8月在台中開幕，除了販售85℃原本既有的咖啡、蛋糕和麵包等商品外，也首次嚐試賣生甜甜圈，使用日本大廠奧本麵粉加入湯種特製，高含水量且經過14小時低溫發酵的生甜甜圈麵團，在高溫油炸後，內裡柔軟細緻，入口蓬鬆濕潤又不失嚼勁，開幕三個月每天四小時1,200個全部賣完。

10月開出「板橋研究所」與「逢甲研究所」兩間店，甜點熱潮一路向北延燒再轉往南部地區，12月到2026年元旦一口氣開出八間門市，分別在新莊、三重、彰化員林、屏東內埔、宜蘭、台中烏日、后里和高雄公正研究所。

12月再推生甜甜圈新口味-焦糖核桃乳酪，把生甜甜圈對半切開，放上肉桂核桃再擠上焦糖乳酪餡，一口咬下外皮柔軟、裡面核桃酥脆，香甜不膩；加上焦糖海鹽爆餡、脆皮爆餡生甜甜圈、原味爆餡、開心果爆餡、巧克力爆餡、草莓爆餡、原味甜甜圈和巧克力甜甜圈共九款，月月持續推出一款新品，刺激消費者味蕾。

12月24日平安夜，生甜甜圈．85℃宜蘭研究所從早上10點半開始限量試賣，還有大杯咖啡第二杯30元活動；12月25日原味甜甜圈加價購10元(限量100個、每人限購一個)，大杯咖啡第二杯30元；12月26日原味甜甜圈加價購10元(限量100個、每人限購一個)，中大杯咖啡第二杯半價；12月27日至28日甜甜圈買四送二，指定切片蛋糕第二片半價。

生甜甜圈．85℃烏日研究所，12月25日試賣，12月26日至27日每日早上10點半開始，原味甜甜圈加價購10元(限量100個、每人限購一個)，中大杯咖啡第二杯半價；12月28日至29日甜甜圈買四送二；開幕期間加入烏日研究所社群，消費時出示畫面即贈限量保冷袋(數量有限、贈完為止)，出示GOOGLE評論五星畫面單筆折5元。

生甜甜圈．85℃后里研究所，12月31日至1月1日試營運，結帳時出示加入后里研究所社群畫面，即贈限量保冷袋(數量有限、贈完為止)；1月2日至3日每日早上10點半開始，原味甜甜圈加價購10元(限量100個、每人限購一個)，中大杯咖啡第二杯半價；1月4日至5日甜甜圈買四送二。

2026年元旦試營運的還有生甜甜圈．85℃公正研究所，1月2日至3日每日早上10點半開始，原味甜甜圈加價購10元(限量100個、每人限購一個)，中大杯咖啡第二杯半價；1月4日至5日甜甜圈買四送二，大杯咖啡/飲品第二杯35折，麵包滿百送百元折價券。

除了這11間85℃生甜甜圈研究所外，台中麗寶OUTLET從12月27日開始，每逢周末六日和國定例假日，在一期B區1樓燒肉同話前面，推出假日快閃餐車，九款甜甜圈全都有，從早上10點半開賣，限量售完為止。 85℃生甜甜圈研究所全台積極展店，帶動生甜甜圈熱潮不減。業者提供 85℃生甜甜圈研究所全台遍地開花，12月到2026年元旦緊接著將開出八間門市。業者提供

