桃機就能喝到莊園級台灣精品咖啡 引進COE冠軍咖啡豆向國際推廣

為推動台灣精品咖啡邁向國際市場，昇恆昌免稅商店首度攜手台灣四大知名阿里山精品咖啡莊園，今天在桃機舉行「台灣咖啡飄香世界」發表會，引進台灣咖啡界奧斯卡「卓越盃」（COE，Cup of Excellence）冠、亞軍精品咖啡豆進駐機場通路，透過國門第一線，向全球旅人展現台灣精品咖啡的世界級實力。

昇恆昌董事長江松樺表示，昇恆昌長期推廣台灣在地高品質產品，此次引進具代表性的四大阿里山咖啡莊園台灣精品咖啡豆，結合製茶、農產加工與科技應用，期盼讓國際旅人將台灣咖啡作為伴手禮，未來也將持續協助咖啡農拓展國際市場。

昇恆昌指出，此次亮相的四款精品咖啡皆栽培於海拔1120至1520公尺的高山環境，包括曾在2023台灣卓越盃獨佔前三名的豆御香藝伎莊園，莊園主曾福森自建後製處理廠，精準掌控品質；豆御香也將於明年1月代表台灣參加杜拜咖啡競標賽（Dubai Coffee Auction）與全球頂尖精品咖啡豆同台競標。

此外，七彩琉璃莊園莊主莊家榮深耕蜜處理技術十餘年，勇奪今年台灣卓越盃冠軍；鄒築園莊園主方政倫以科學化管理，展現多層次風味，入選「2025 Top 50 Coffees」；雅慕伊咖啡莊園主浦瀚文則研發專利低溫乾燥設備，穩定咖啡風味。

嘉義縣長翁章梁指出，嘉義咖啡在今年台灣卓越盃中，於前27名中囊括20席並獲得3座總統獎，顯示其國際競爭力，期待透過機場通路提升全球能見度。

台灣四大精品咖啡即日起正式進駐桃園國際機場，旅客可於昇恆昌位在桃園機場第一航廈、第二航廈管制區內的EVERRICH L.E.A.F.與Wing Café選購精品咖啡豆，並品嘗由專業手沖培訓人員沖煮的精品咖啡；除了來自阿里山產區重中之選，現場亦有來自台南東山、南投日月潭、雲林古坑等優質產區咖啡豆。 昇恆昌引進台灣精品咖啡豆，旅客能夠在桃機第一航廈、第二航廈管制區內的EVERRICH L.E.A.F.與Wing Café，喝到由專業手沖培訓人員沖煮的精品咖啡。記者黃仲明／攝影

