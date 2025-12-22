史上最貴！壽司郎「炙燒帝王蟹腳」一盤1314元 全台限量1300份

年末將至，「壽司郎」自12月24日至1月11日期間，規劃「年終賀蟹」活動，推出體型巨大、全台限量1300份的「炙燒一本奢華帝王蟹腳」，每份要價1,314元，另外還有「特大生松葉蟹」、「水煮大松葉蟹」同步登場，「紅雪蟹肉海苔包」、「芡汁蟹肉茶碗蒸」亦重新回歸，共同帶來豪華的蟹肉享受。

「炙燒一本奢華帝王蟹腳」嚴選體型巨大的帝王蟹腿肉，在新鮮狀態急速冷凍處理，完整保留鮮甜滋味，再於店鋪炙燒而成。蟹香四溢、肉質肥美，搭配蟹味噌或鮭魚卵享用更添豪華感，全台限量1,300份，每份售價1,314元，乃是壽司郎史上最高價商品，需事先一日電話預約。

「特大生松葉蟹」採用季節嚴選的大尺寸生松葉蟹腿肉，肉質柔軟細緻，每份130元；「生松葉蟹」嚴選的生松葉蟹腿肉，鮮甜飽滿，風味純粹，每份90元；「鮭魚卵蟹肉押壽司」則以紅雪蟹肉搭配蟹味噌、薑片與白芝麻醋飯，押製成風味鮮明的押壽司，每份60元。

往年熱賣的「紅雪蟹肉海苔包」再度回歸，紅雪蟹肉甜味鮮明、蟹香濃度，帶來大大滿足，每份40元；「辣醬酥炸軟殼蟹」將香脆鮮甜的蟹肉，搭配由番茄、辣椒與大蒜調製的特製辣醬，可嘗到蟹香與辛辣交織的風味，每份60元。其他還有升級版的「芡汁蟹肉茶碗蒸」，以及「水煮大松葉蟹」、「海膽鮪魚萩餅」、「青森縣產鱒鮭」、「特製醬油雞白湯拉麵」等多款品項登場，為年末時光帶來美味享受。 特大生松葉蟹，每盤130元。圖／壽司郎提供 「壽司郎」自12月24日至1月11日期間，規劃「年終賀蟹」活動，推出多款新品。圖／壽司郎提供 紅雪蟹肉海苔包，每盤40元。圖／壽司郎提供 水煮大松葉蟹，每盤80元。圖／壽司郎提供

商品推薦