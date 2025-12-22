快訊

台中捷運今晚電力異常 全線雙向列車行駛延誤

無差別殺人釀4死11傷 主任檢察官「差5分鐘」就能活抓張文

剴剴案1/27宣判！劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉：會盡力賠償家屬

聽新聞
0:00 / 0:00

史上最貴！壽司郎「炙燒帝王蟹腳」一盤1314元 全台限量1300份

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
炙燒一本奢華帝王蟹腳，每盤1314元。圖／壽司郎提供
炙燒一本奢華帝王蟹腳，每盤1314元。圖／壽司郎提供

年末將至，「壽司郎」自12月24日至1月11日期間，規劃「年終賀蟹」活動，推出體型巨大、全台限量1300份的「炙燒一本奢華帝王蟹腳」，每份要價1,314元，另外還有「特大生松葉蟹」、「水煮大松葉蟹」同步登場，「紅雪蟹肉海苔包」、「芡汁蟹肉茶碗蒸」亦重新回歸，共同帶來豪華的蟹肉享受。

「炙燒一本奢華帝王蟹腳」嚴選體型巨大的帝王蟹腿肉，在新鮮狀態急速冷凍處理，完整保留鮮甜滋味，再於店鋪炙燒而成。蟹香四溢、肉質肥美，搭配蟹味噌或鮭魚卵享用更添豪華感，全台限量1,300份，每份售價1,314元，乃是壽司郎史上最高價商品，需事先一日電話預約。

「特大生松葉蟹」採用季節嚴選的大尺寸生松葉蟹腿肉，肉質柔軟細緻，每份130元；「生松葉蟹」嚴選的生松葉蟹腿肉，鮮甜飽滿，風味純粹，每份90元；「鮭魚卵蟹肉押壽司」則以紅雪蟹肉搭配蟹味噌、薑片與白芝麻醋飯，押製成風味鮮明的押壽司，每份60元。

往年熱賣的「紅雪蟹肉海苔包」再度回歸，紅雪蟹肉甜味鮮明、蟹香濃度，帶來大大滿足，每份40元；「辣醬酥炸軟殼蟹」將香脆鮮甜的蟹肉，搭配由番茄、辣椒與大蒜調製的特製辣醬，可嘗到蟹香與辛辣交織的風味，每份60元。其他還有升級版的「芡汁蟹肉茶碗蒸」，以及「水煮大松葉蟹」、「海膽鮪魚萩餅」、「青森縣產鱒鮭」、「特製醬油雞白湯拉麵」等多款品項登場，為年末時光帶來美味享受。

特大生松葉蟹，每盤130元。圖／壽司郎提供
特大生松葉蟹，每盤130元。圖／壽司郎提供
「壽司郎」自12月24日至1月11日期間，規劃「年終賀蟹」活動，推出多款新品。圖／壽司郎提供
「壽司郎」自12月24日至1月11日期間，規劃「年終賀蟹」活動，推出多款新品。圖／壽司郎提供
紅雪蟹肉海苔包，每盤40元。圖／壽司郎提供
紅雪蟹肉海苔包，每盤40元。圖／壽司郎提供
水煮大松葉蟹，每盤80元。圖／壽司郎提供
水煮大松葉蟹，每盤80元。圖／壽司郎提供

壽司郎 鮭魚 茶碗蒸 拉麵

延伸閱讀

台北凱撒「港點吃到飽」！每週兩天「逾50道美饌」無限吃 秀「這5行政區」證件、名片享85折

不是要抵制？北京壽司郎仍爆滿 民眾花錢買號碼牌

台南夜市買帝王蟹肉棒！日本人一吃嘆被騙了 招牌這2字是關鍵

壽司郎「松葉蟹、帝王蟹、紅雪蟹」一盤50元起 還吃得到「一幻拉麵」

相關新聞

嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶吃到蟑螂、塑膠袋！業者致歉：店休2日消毒

嘉義人氣排隊名店林聰明砂鍋魚頭，日前被網友爆料，在外帶餐點中發現蟑螂及塑膠袋，業者除第一時間致歉以外，今天（22日）再於...

桃機就能喝到莊園級台灣精品咖啡 引進COE冠軍咖啡豆向國際推廣

為推動台灣精品咖啡邁向國際市場，昇恆昌免稅商店首度攜手台灣四大知名阿里山精品咖啡莊園，今天在桃機舉行「台灣咖啡飄香世界」...

史上最貴！壽司郎「炙燒帝王蟹腳」一盤1314元 全台限量1300份

年末將至，「壽司郎」自12月24日至1月11日期間，規劃「年終賀蟹」活動，推出體型巨大、全台限量1300份的「炙燒一本奢...

Miu Miu發表2025 Holiday系列 「懷舊也甜美」放肆時髦

一年即將邁入尾聲，派對與團聚的時刻再度登場。Miu Miu近日發表了Holiday系列，透過不同年代感的風格堆疊與質材、...

COACH × CLOT聯名登場重新詮釋東西方潮流對話 經典包袋混血新態度

來自紐約的經典品牌COACH與香港潮流品牌CLOT正式推出合作系列，該系列由COACH攜手CLOT共同打造，融合東西文化...

悠遊付「韓國」也能刷了！4大超商、樂天免稅店都能Pay 最高享40%回饋

出國旅遊越來越不用帶現金了，用行動支付不僅方便又快速，還可以加碼享受回饋！看準海外支付需求持續升溫，悠遊卡公司宣布，「悠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。