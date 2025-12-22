桃機免稅店攜手阿里山精品咖啡 台灣風味飄國際

快訊

中央社／ 桃園機場22日電

桃園國際機場免稅店與4家台灣精品咖啡莊園今天在桃機阿里山精品咖啡發表會，期盼透過國門第1線國際平台讓台灣咖啡飄香世界，向全球旅人展現台灣精品咖啡世界級實力。

昇恆昌股份有限公司表示，發表會集結豆御香藝伎莊園、達邦．七彩琉璃莊園、鄒築園及雅慕伊咖啡莊園，栽培海拔介於1120公尺到1520公尺高山環境，各自結合種茶、製茶或龍眼乾加工等長年經驗與科技，打造高品質咖啡，期待透過機場平台，讓更多國際旅人從1杯咖啡認識台灣。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪說，阿里山高山氣候孕育獨特風味精品咖啡，出產自嘉義的咖啡在今年台灣卓越盃，經國際評審團精密杯測勇奪前27名中的20席，更拿下3座總統獎，充分展現國際競爭力，期盼透過進駐機場通路販售精品咖啡，提升嘉義精品咖啡國際能見度。

昇恆昌董事長江松樺說，昇恆昌站在國門第1線，長期致力透過國際銷售平台推廣台灣高品質產品，這次引進台灣精品咖啡豆，期盼讓更多國際旅人選購具代表性精品咖啡當伴手禮，品嚐台灣精品咖啡魅力，未來將引進更多具特色與故事性精品咖啡，幫農民開拓國際市場。

到場品嚐手沖精品咖啡的桃機股份有限公司董事長楊偉甫表示，很高興桃機可做為跳板，向國際旅客展現台灣精品咖啡香氣與文化底蘊，行銷全世界，期盼未來全世界都能認識台灣，讓台灣咖啡香飄得更遠、飄進更多國際市場，成為國內、外旅客在台灣的全新旅遊記憶。

