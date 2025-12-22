嘉義林聰明沙鍋魚頭外帶吃到蟑螂、塑膠袋！業者致歉：店休2日消毒

嘉義人氣排隊名店林聰明砂鍋魚頭，日前被網友爆料，在外帶餐點中發現蟑螂及塑膠袋，業者除第一時間致歉以外，今天（22日）再於官方粉絲團發出公告，嘉義中正總店與光華分店將暫停營業2日，並啟動消毒與衛生管理作業，同時設立專責窗口並啟動退款處理機制。

這起食安事件，是一名網友在社群平台發文分享，到嘉義林聰明沙鍋魚頭買晚餐，回家都已經吃到一半，突然發現餐點中出現一隻大蟑螂，並直呼「快吐了」，店家也第一時間留言回覆並表達歉意，同時主動與顧客聯繫溝通；不料才剛處理完畢，又有民眾分享，在外帶餐點中，發現被煮爛的塑膠袋，再度引起熱議。

對此，業者也於官方粉絲團發出公告，「針對近日顧客反映之嘉義門市餐點異物相關事件，為審慎確保用餐環境與餐點品質，嘉義中正總店與光華分店自即日起啟動自主消毒與衛生管理作業，並將於 12/22–12/23 暫停營業兩日。」

同時，為表達對顧客權益之重視，針對已消費之顧客，已設立專責窗口並啟動退款處理機制，將依公司作業流程協助辦理相關事宜。 嘉義人氣美食「林聰明沙鍋魚頭」是排隊名店。報系資料照片

