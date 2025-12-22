快訊

COACH × CLOT聯名登場重新詮釋東西方潮流對話 經典包袋混血新態度

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
COACH與香港潮流品牌CLOT正式推出合作系列。圖／COACH提供
COACH與香港潮流品牌CLOT正式推出合作系列。圖／COACH提供

來自紐約的經典品牌COACH與香港潮流品牌CLOT正式推出合作系列，該系列由COACH攜手CLOT共同打造，融合東西文化與街頭生活美學，同時結合了經典工藝與玩味設計，是專為當代年輕世代打造的合作系列。

該系列推出全新聯名標識印花T恤與大學T，多款外套造型融合中式盤扣等東方元素，並使用皮革、麂皮與丹寧等多樣材質，COACH著名的Tabby、Brooklyn等經典手袋則飾以特別設計的馬車造型吊牌，並融入了兩個品牌的標誌。

部分單品運用絲綢印花、COACH的絎縫與刺繡工藝，並加入CLOT特色的紅色元素，配件中也加入餃子造型吊飾、CLOT熊貓吉祥物「凝凝」，為合作注入生活感與趣味性以及東方韻味。

COACH執行創意總監Stuart Vevers表示：「這次的合作源於對彼此設計工藝與精神理念的尊重，以及對文化傳承、個性表達與街頭潮流如何在當下相融共生的探索，這更像是兩個品牌間展開的一場真摯的對話。」

CLOT以擅長結合傳統文化與現代潮流而聞名，常以絲綢等東方面料，結合「學貫東西」的價值理念，呈現獨特的設計語言。此次合作中，COACH標誌性的馬車標識被重新演繹，注入中式細節設計，象徵雙方共同開啟全新的探索旅程。

COACH與CLOT合作系列，融合東西文化與街頭生活美學。圖／COACH提供
COACH與CLOT合作系列，融合東西文化與街頭生活美學。圖／COACH提供
COACH與CLOT合作系列，Brooklyn 39單肩手袋，20,800元。圖／COACH提供
COACH與CLOT合作系列，Compass 25手袋，14,800元。圖／COACH提供
COACH與CLOT合作系列，經典SIGNATURE丹寧小掛包，8,500元。圖／COACH提供
品牌 年輕世代 配件 外套

