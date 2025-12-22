悠遊付「韓國」也能刷了！4大超商、樂天免稅店都能Pay 最高享40%回饋

出國旅遊越來越不用帶現金了，用行動支付不僅方便又快速，還可以加碼享受回饋！看準海外支付需求持續升溫，悠遊卡公司宣布，「悠遊付」跨境支付服務正式於韓國上線。為慶祝服務啟用，悠遊付同步推出韓國跨境交易免手續費優惠，並結合銀行加碼與樂天免稅店等通路回饋，最高回饋可達40%，提供旅客更即時、便利且實惠的海外支付體驗。

即日起，民眾赴韓旅遊或商務出差，只需開啟悠遊付App，將付款國家切換為韓國，即可於當地特約商店以新臺幣掃碼扣款，無須事先換匯或擔心外幣不足。首波合作通路涵蓋全韓超過36萬個據點，包括GS25、CU、7-ELEVEN、emart24等4大超商體系，以及樂天免稅店、Ediya Coffee、A Twosome Place等人氣連鎖品牌，完整涵蓋餐飲、零售與生活消費場景，鎖定台灣旅客最常使用的支付需求。

悠遊卡公司表示，未來將持續跟進電支國家隊腳步，跨境服務下一站預計進軍日本、新加坡，並逐步拓展至東南亞市場，目標讓台灣民眾出國僅需一支手機，即可完成多元消費支付。

為歡慶跨境服務上線，悠遊付推出「悠遊付前進韓國」活動，自即日起至2026年2月28日止，民眾於貼有TWQR標誌的韓國特約店家，以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶付款，每筆可獲18.5%悠遊付回饋金，並同步免除1.5%海外交易手續費，合計回饋最高達20%，活動名額有限，送完為止。

此外，悠遊付攜手樂天免稅店加碼回饋，凡於韓國TWQR特約商店消費，即可獲得10%樂天免稅店現金回饋券，單筆滿新臺幣1,000元回饋100元；持悠遊卡或悠遊聯名卡至至樂天免稅店明洞總店、世界塔店、釜山店及濟州島店服務台，還可升級GOLD會員、獲贈10,000 pre-LDF PAY及多項來店與消費優惠。

銀行合作方面，活動期間綁定元大銀行新臺幣活期存款帳戶付款，可再享10%悠遊付回饋；綁定彰化銀行帳戶亦可獲10%加碼回饋，每戶上限2,000柴寶幣。多重優惠疊加後，整體回饋最高可達40%。 悠遊付韓國跨境支付啟動，免手續費還享最高回饋40%。圖／悠遊付提供

