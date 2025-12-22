LINE聖誕節聊天室特效限時驚喜亮相！輸入「這2關鍵字」熊大變身登場
聖誕節腳步逼近，LINE率先為用戶的手機增添滿滿過節儀式感，從聊天室特效、主頁動畫到即時送禮服務，全面營造濃厚的聖誕氛圍。即日起至12月26日上午10:00止，只要在LINE聊天室輸入「聖誕節」或「Xmas」，即可召喚限定聊天室特效，熊大、兔兔與莎莉將現身陪伴用戶歡度佳節。
若想重播特效，只需點擊關鍵字連結即可，避免反覆傳訊洗版。相關功能需使用LINEiOS9.15.0以上、LINEAndroid10.2.0以上且AndroidOS7.1以上，電腦版則需6.7.3以上版本。
除了聊天室彩蛋，LINE主頁也同步換上聖誕裝扮。自12月21日下午17:00至12月25日下午16:59，用戶造訪主頁即可看見可愛雪橇特效，點擊下方標語還能進一步了解LINE禮物推出的聖誕限定活動。年底跨年期間，LINE也預告將於12月31日上午10:00至2025年1月2日上午10:00，在聊天室呈現雪花紛飛的畫面，切換深色主題更能感受截然不同的冬日氛圍。
同場加映遠端傳情超方便的「LINE禮物」服務，主打「聊天即送禮」的便利體驗，讓交換禮物不再受限於時間與距離。不論是一杯熱拿鐵或品牌香水，只要是LINE好友即可一鍵送出，無須詢問地址或安排面交。活動期間送禮還有機會獲得回饋，最高可拿LINEPOINTS 10,000點。
另有貼圖活動自即日起至12月25日23:59，購買或贈送貼圖就有機會抽中iPhone 17 Pro，傳貼圖集章還能再賺免費LINE代幣，讓聖誕祝福更添驚喜。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3 ▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變 ▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言