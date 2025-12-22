快訊

LINE聖誕節聊天室特效限時驚喜亮相！輸入「這2關鍵字」熊大變身登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
今年聖誕節LINE推出一系列特效、送禮、貼圖驚喜。圖／LINE提供
今年聖誕節LINE推出一系列特效、送禮、貼圖驚喜。圖／LINE提供

聖誕節腳步逼近，LINE率先為用戶的手機增添滿滿過節儀式感，從聊天室特效、主頁動畫到即時送禮服務，全面營造濃厚的聖誕氛圍。即日起至12月26日上午10:00止，只要在LINE聊天室輸入「聖誕節」或「Xmas」，即可召喚限定聊天室特效，熊大、兔兔與莎莉將現身陪伴用戶歡度佳節。

若想重播特效，只需點擊關鍵字連結即可，避免反覆傳訊洗版。相關功能需使用LINEiOS9.15.0以上、LINEAndroid10.2.0以上且AndroidOS7.1以上，電腦版則需6.7.3以上版本。

除了聊天室彩蛋，LINE主頁也同步換上聖誕裝扮。自12月21日下午17:00至12月25日下午16:59，用戶造訪主頁即可看見可愛雪橇特效，點擊下方標語還能進一步了解LINE禮物推出的聖誕限定活動。年底跨年期間，LINE也預告將於12月31日上午10:00至2025年1月2日上午10:00，在聊天室呈現雪花紛飛的畫面，切換深色主題更能感受截然不同的冬日氛圍。

同場加映遠端傳情超方便的「LINE禮物」服務，主打「聊天即送禮」的便利體驗，讓交換禮物不再受限於時間與距離。不論是一杯熱拿鐵或品牌香水，只要是LINE好友即可一鍵送出，無須詢問地址或安排面交。活動期間送禮還有機會獲得回饋，最高可拿LINEPOINTS 10,000點。

另有貼圖活動自即日起至12月25日23:59，購買或贈送貼圖就有機會抽中iPhone 17 Pro，傳貼圖集章還能再賺免費LINE代幣，讓聖誕祝福更添驚喜。

個人主頁上也會出現期間限定的動態特效。圖／LINE提供
個人主頁上也會出現期間限定的動態特效。圖／LINE提供

LINE 交換禮物 貼圖

