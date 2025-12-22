快訊

PlayStation《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽報名開跑 決賽現場觀賽再抽好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PlayStation《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽即日起至12月30日開放報名圖／SIET提供
PlayStation《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽即日起至12月30日開放報名圖／SIET提供

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）宣布將舉辦《NBA 2K26》台灣盃挑戰賽，號召全台玩家熱血對戰。賽事即日起開放報名至2025年12月30日中午12:00止，線上資格賽預計於2026年1月3日至1月4日舉行，最終決賽則睽違3年回歸線下舞台，於2026年台北國際電玩展中登場，邀玩家們現場一決高下。

本次賽事祭出豐富獎勵，前100名報名並完成比賽的玩家可獲得完賽VC獎勵，其中前1-50名可獲20,000 VC，前51-100名則可獲10,000 VC。決賽冠軍除可獲得獎金20,000元，還能抱回NBA球星LaMarcus Aldridge限量簽名球衣；亞軍至殿軍亦可依名次獲得6,000元、3,000元、2,000元獎金，以及PlayStation Portal遙控遊玩機與NBA 2K26限量T-shirt

此外，主辦單位也為球迷準備線下觀賽抽獎好禮。凡於2026年1月31日前往「台北電玩展」現場觀賞決賽的玩家，即有機會抽中PULSE Explore無線耳塞式耳機與PSN點數卡1,500等獎項，邀請所有籃球與電競迷共襄盛舉，見證台灣最強《NBA 2K26》玩家誕生。

舞台

