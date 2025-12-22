藏壽司「15款三麗鷗扭蛋」登場！超萌玩偶頸枕、手提杯、便當袋帶回家

迎接 2026 新年，「藏壽司」攜手三麗鷗家族，自12月26日起推出全新療癒企劃，包括達摩鮮度君吊飾、閃亮和服磁鐵到大頭御守吊飾，共計15款扭蛋限定亮相，並首次推出「藏壽司x三麗鷗家族餐點」，以及「不鏽鋼手提吸管杯」、「兩用玩偶頸枕」、「束口便當袋」等豐富週邊，等著粉絲帶回家。

全新三麗鷗家族限定扭蛋系列以「好運祈福」為設計核心，共有3大不同系列。5款「鮮度君吊飾」中，可看到三麗鷗家族角色趴在鮮度君上，內還蘊藏代表美好寓意的各式達摩，紅色Hello Kitty象徵開運招福；藍色大耳狗喜拿象徵考運亨通；橘色人魚漢頓和紫色酷洛米象徵事業順利與長壽安康；粉色美樂蒂則是幸福美滿，每個角色均融入不同的達摩寓意，讓粉絲收集滿滿祝福。

此外，本次也首度推出5款「閃亮磁鐵」和5款「御守吊飾」。閃亮磁鐵以三麗鷗家族角色穿上日式和服為主題，包括帶著小熊面具的大耳狗喜拿，或是穿著毛領和服造型的美樂蒂，每款磁鐵外層加上特殊閃膜，實體晃動時會呈現細緻亮光。「御守吊飾」則以各角色可愛的大頭設計，結合日系和風元素，象徵滿滿新年祝福，共有Hello Kitty、大耳狗喜拿、人魚漢頓、酷洛米與美樂蒂。

藏壽司同步推出期間限定的一系列可愛周邊企劃，活動期間凡單筆消費滿 800 元，即可以優惠價加購。12月26日起推出「不鏽鋼手提吸管杯」，以角色和服造型打造節慶氛圍，具備手提設計更為便利，加購價699元，限量7,500個；第二波1月9日起推出「兩用玩偶頸枕」，有Hello Kitty 與酷洛米兩款，可收納成可愛玩偶擺飾，也可展開成舒適頸枕，加購價499元，各限量3,750個。

12月26日起於全台14間指定門市推出限定滿額贈，只要消費滿1,200元並完成社群任務，即可獲得可愛又實用的「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款設計，限量共5,200個。

針對「桃園大興西店」、「高雄五福光華店」、「板橋遠科店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」等5間門市，也限時化身三麗鷗家族限定佈置門市，其中「桃園大興西店」及「高雄五福光華店」全新登場，從迎賓大門、等候區到入座的座席都換上三麗鷗家族主題設計，陪粉絲迎接新年。自 12月26日起，至聯名佈置店鋪完成任務，還有機會獲得「大耳狗喜拿大臉造型絨毛迷你提袋」及「酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包」、「酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋」和「美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包」等週邊。

此次聯名活動中，並推出「藏壽司x三麗鷗家族餐點」，首次登場的「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」以紫色酷洛米為主軸，將牛奶霜淇淋、玉米脆片、濃郁布朗尼與莓果果凍層層堆疊淋上藍莓醬，最後放上酷洛米穿上日式和服的插卡，營造紫色甜蜜氛圍，購買聖代可獲得限量兩萬份的「Sanrio characters盲袋閃卡」，每份180元。同步推出的「蜜桃果茶」則有Hello Kitty、酷洛米2款限定包裝，每罐80元。數量有限，售完為止。

藏壽司本月也端出3款全新海味新品，包含「明太子酪梨天婦羅握壽司」、「柚子鹽燒霜長鰭鮪魚」，以及「炙烤焦糖玉子燒」，每款40元。12月「冬旬美味」則推薦「人氣鮭魚三貫」、「嚴選炙烤三貫」、「一本星鰻天婦羅(一貫)」、「韓風辛味花蛤軍艦」等品項，每份40元起。 5款「閃亮磁鐵」以三麗鷗家族角色穿上日式和服為主題，外層特殊閃膜呈現細緻亮光。圖／藏壽司提供 全台14間指定門市消費滿1,200元並完成社群任務，即可獲得「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款設計。圖／藏壽司提供 5款「鮮度君吊飾」中，可看到三麗鷗家族角色趴在鮮度君上，內還蘊藏代表美好寓意的各式達摩。圖／藏壽司提供 「御守吊飾」以各角色可愛的大頭設計，結合日系和風元素，象徵滿滿新年祝福。圖／藏壽司提供 藏壽司推出全新三麗鷗家族限定扭蛋，共有3大系列、合計15種不同款式。圖／藏壽司提供 針對5間指定門市，也限時化身三麗鷗家族主題佈置門市。圖／藏壽司提供 至聯名佈置店鋪完成任務，有機會獲得「大耳狗喜拿大臉造型絨毛迷你提袋」及「酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包」等週邊。圖／藏壽司提供 「藏壽司」攜手三麗鷗家族推出全新扭蛋，包括「達摩鮮度君吊飾」、「閃亮磁鐵」與「御守吊飾」。圖／藏壽司提供

